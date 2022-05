Maye Musk, madre del millonario Elon Musk, posa ante las cámaras con trajes de baño colombianos

Muchas personas conocen al excéntrico multimillonario que hace poco inició con la negociación para cerrar su compra de la aplicación Twitter, pero poco se sabía de su madre Maye Musk . A sus 74 años, esta mujer posó para la última portada de Sports Illustrated, luciendo de forma esplendida diversos vestidos de baño; dejando de lado los estereotipos de belleza que suelen marcar las grandes portadas de los magazines más famosas. La reconocida revista está habituada a romper parámetros sociales de género y edad.

“Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca. Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres”, indicó

Publicidad

Para comienzos de los años 60, Maye incursionó en el mundo del modelaje, también es nutricionista profesional y escribió un libro en el 2019; 'A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success'. Musk habla abiertamente sobre el envejecimiento, de lo que se debe tolerar y lo que no en la vida diaria.

¿Quién es la talentosa diseñadora detrás de estos vestidos de baño?

Ahora, la encargada de las fabulosas prendas que lució la madre del empresario estuvo a cargo de la diseñadora colombiana Maygel Coronel y su marca de ropa de playa, la diseñadora señaló para W Radio: “en noviembre nos llegó un mail del equipo de Sports Illustrated, donde nos pedían unas prendas, nos decían que les encantaba la marca y que los haría muy feliz que pudiéramos hacer parte de ellos”.

Publicidad

De está forma iniciaron a preparar todo, pues era una gran oportunidad para darse a conocer a nivel mundial, generar empleo, crecer como marca y catapultar el talento colombiano. Esta versión ‘Swimsuit Edition’, llegó a cambiarles la vida, pues al ver la portada no podían creer que su ropa la conociera y la usara Maye Musk. De acuerdo con la colombiana nunca les informaron quién iba a ser la persona que posaría con sus prendas.

Publicidad

Tras toda la tendencia que ha creado Maye Musk, la portada, y los hermosos vestidos de baño, es seguro que el talento colombiano estará de boca en boca de las reconocidas marcas y los artistas del diseño de modas más grandes de todo el mundo.