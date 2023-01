Los Foo Fighters sorprendieron con un cover de Queen en su concierto en Bogotá

El pasado 1 de octubre, los Foo Fighters se presentaron en el estadio El Campín de Bogotá junto a Weezer y Tenacious D.

Fue la noche de los covers inolvidables.

Weezer tocó ‘Lithium’ de Nirvana y ‘Paranoid’ de Black Sabbath ante los presentes que los escucharon fascinados.

Enseguida, la banda de Seattle entró en escena, el público enloqueció y tras tocar once temas (‘All My Life’, ‘Learn to Fly’, ‘The Pretender’, ‘Run’, ‘The Sky Is a Neighborhood’, ‘Times Like These’, ‘Sunday Rain’, ‘My Hero’, ‘These Days’, ‘La Dee Da’ y ‘Walk’, el vocalista Dave Grohl intercambió roles con el baterista Taylor Hawkins y le dieron paso al inconfundible riff de ‘Under Pressure’ de la legendaria Queen.

El público vibrante empezó a corear la canción que dirigía Hawkins y vivieron uno de los momentos cúspide de la jornada.

Cabe recordar que antes de ser el vocalista y líder de Foo Fighters, Dave Grohl hizo parte de Nirvana como baterista y posteriormente participó en el proyecto de Them Crooked Vultures tocando este mismo instrumento.

Así se vivió este memorable momento del segundo concierto de Foo Fighters en Colombia.

Los Foo finalizaron su presentación tocando estos otros temas: ‘Monkey Wrench’, ‘Hey, Johnny Park!’, ‘Wheels’, ‘Best of You’, ‘Big Me’, ‘This Is a Call’ y ‘Everlong’.

