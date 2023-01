Llega por primera vez a Colombia 'Madagascar', una aventura musical fascinante

Madagascar, Una Aventura Musical, es una creación de DreamWorks, licenciada a través de MTI (Music, Theatre International) de New York a Fuego de San Telmo S.A. (FST), una productora con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los derechos otorgados por MTI a FST alcanzan los territorios de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Se trata de una obra original de Kevin Del Águila (libro) y George Noriega & Joel Someillan (música y letra originales), basada en la película animada de DreamWorks. La traducción y adaptación al español fueron realizadas por Sergio Lombardo.

Avalado por la crítica internacional, Madagascar es llevado a escena por un equipo de más de 40 personas entre actores, escenógrafos, coreógrafos, directores musicales y vocales y un gran equipo de producción. Ellos recrean magistralmente la historia en un viaje mágico que los hará vivir una fantástica aventura, bajo la dirección general de Sergio Lombardo, con la coreografía de Bebe Labougle, ensamble vocal a cargo de Katie Viquiera, con el diseño de maquillaje y caracterizaciones de Carol Hartridge. Estarán el 26 y 27 de octubre y 2, 3, y 4 de noviembre en el Teatro Astor plaza en funciones a las 2:00 y 5:00 Pm.

Los encargados de darle vida a los personajes de Madagascar, una aventura musical son un selecto grupo de reconocidos artistas argentinos con un talento extraordinario. El cartel principal lo componen Alejandro Paker es Rey Julien (Lemur), CAE Alex es (León), Gastón Vietto es Marty la (Cebra), acompañados de un grupo de grandiosos artistas que encarnarán el resto de los personajes que hacen parte de esta maravillosa historia que pondrá a soñar la familia colombiana.

Music Theatre Intenational MTI, ha sido una fuerza impulsora en la extensión de la vida de producción de musicales clásicos como Guys and Dolls, West Side Story, Annie, y en la promoción de espectáculos más nuevos como Shrek, Leap of Faith y If / Then, así como en Madagascar - Una aventura musical TYA. Con más de 400 títulos en su catálogo, que incluyen éxitos de los escenarios de Broadway y Londres, revistas musicales, la Broadway Junior Collection (adaptaciones de 70 minutos de los musicales de Broadway especialmente diseñados para la interpretación de jóvenes) y otros musicales juveniles, los espectáculos de MTI han sido realizados por 45,000 organizaciones teatrales de aficionados y profesionales en los Estados Unidos y en más de 60 países alrededor del mundo.

