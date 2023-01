Llega la quinta versión del Tattoo Music Fest

El Tattoo Music Fest llega en su quinta edición que se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de marzo de 2019 en Bogotá.

Allí, durante los dos días, los amantes del arte y la música se reunirán en Corferias donde podrán encontrar más de 500 expositores, entre 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes.

Así mismo, el festival, cuenta con una gran tarima donde 16 bandas entre nacionales e internacionales darán lo mejor de su repertorio; muestras de arte con las mejores obras de los más reconocidos tatuadores; una gran galería fotográfica ; sesiones académicas para artistas; rueda de negocios donde las mejores marcas dan a conocer sus productos y proyectos innovadores; Skate Park con los mejores exponentes nacionales, muro de grafiti con exposición artísticas, zona de restaurantes y un sin número experiencias para el público asistente tenga lo mejor del Tattoo, la música y en entretenimiento en estos dos días.

Durante el festival, los tatuadores competirán en más de 15 categorías por llevarse el galardón que les permite coronarse como el mejor en su estilo. Estos trabajos, serán evaluados por un jurado integrado por 8 de los mejores tatuadores nacionales e internacionales, artistas plásticos y diseñadores gráficos con alto conocimiento y trayectoria en el medio artístico y cultural quienes premiarán a cada uno de los concursantes en algunas de las siguientes categorías: Color, Realismo Color, Realismo Sombras, Nueva Escuela, Vieja Escuela, Libre, Sombras, Tradicional, Neo Tradicional, Oriental, Mejor Nuevo Artista, Mejor del Festival.

Nombres de la talla de David Jorquera (Chile) , Victor Portugal (Uruguay) , Ivana Belakova (Usa) , Ralfy Dabrowski (Reino Unido), Daniel Acosta (Colombia) , Carlox Angarit (Colombia) , Bryan Sanchez (Colombia) entre tantos talentos estarán tatuando por más de 20 horas a sus lienzos y ofrecerán lo mejor de su arte mientras artistas como Don Tetto, Koyi K Utho, Here Comes The Kraken, Thell Barrio, Muscaria, Pressive, Salama Crew, entre otros acompañaran esta gran jornada de tatuaje, música y diversión.

Entre una de las grandes apuestas este año del festival es posicionar la campaña #TMFDondeTodosSomosIguales como una manifestación y reclamo a la no discriminación y des estigmatización hacia las personas tatuadas que, aunque han cambiado y evolucionado las visiones de la sociedad moralista aún existe bastante desconocimiento sobre la cultura del Tattoo y sus expresiones artísticas.

Para mayor información consulta la página oficial del festival.

