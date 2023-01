El Tattoo Music Fest 2018 será una experiencia llena de arte, música, deporte y tatuajes

El Tattoo Music Fest es la experiencia de tatuajes, arte, cultura y entretenimiento más grande de Colombia. Allí, durante los dos días, los amantes de los tattoos, el skateboarding, el MMA, el grafiti y la música se reunirán en la gran carpa de Corferias en donde el público encontrará más de 150 expositores entre tatuadores nacionales e internacionales de países como: Aruba, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, España, México, Honduras, USA, Guatemala, Italia, entre otros; colectivos locales y marcas independientes.

El festival cuenta con una serie de presentaciones de las más reconocidas bandas nacionales encabezadas por la Orquesta la 33, el tributo a Ultrágeno en cabeza de su vocalista Amos Piñeros, Salidos de la Cripta, La Muergana, Ciudadano Z, entre otros.

Desde la ciudad de Aguas Calientes México en su primera visita a Suramérica Here Comes The Kraken, una de las bandas más representativas de la escena deathcore a nivel mundial junto a ellos la mítica banda mexicana de SkatePunk Los Viejos y los ecuatorianos representantes del hardcore, Oponente Interno.

Entre los tatuadores nacionales invitados al evento se encuentran: Carlos Angarita quien lanzara su set de pigmentos junto a la reconocida marca de tintas RadiantColors, Néstor Palacios, Cesar Mórbida, Camilo Tavera, Sergio Cobra, Bryan Díaz, Kory Angarita, Julián Bestial, entre muchos más de todas partes de Colombia.

Igualmente, se contará con el famoso The Ink Challenger, creado por el reconocido tatuador Néstor Palacios en el cual se retan dos tatuadores quienes compiten en un tiempo determinado por quien hace el mejor tatuaje en un diseño libre, pero en un estilo especifico.

Entre los tatuadores internacionales invitados al festival se encuentran: Deborah Cherrys la española catalogada como una de las mejores tatuadoras de Neo Tradicional a nivel mundial, el mexicano Edgar Márquez catalogado como uno de los mejores tatuadores en Black & Grey, los españoles Rodrigo Gálvez reconocido por ser el tatuador de famosos como James Rodríguez, Sergio Ramos, Marc Anthony, entre otros y Javi Cinco Ángeles, de INK BRO TV quienes junto a el italiano Fabrizio Ferraro y el colombiano Ronald Horta serán los jurados encargados de evaluar y premiar a los más de 200 tatuadores quienes competirán en más de 15 categorías por llevarse el premio que les permitirá coronarse como el mejor en su estilo. Algunas de las categorías a premiar serán: Realismo Color y sombras, Animales, Free Hand, Dots and Lines, Art Fusion, Neo Tradicional, Oriental, Retrato grande y pequeño, Junior Master, Master Shop, Master Tattoo Music Fest, entre otras.

Para más información consulta el Facebook Oficial del evento .

