¡La La Land arrasó! Ellos son los ganadores de los premios Bafta 2017

Esta es la lista completa de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas ( Bafta , por sus siglas en inglés) otorgados en una ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres:

- Mejor película

"La La Land" de Damien Chazelle (EEUU)

- Mejor película británica

"Yo, Daniel Blake" de Ken Loach (Gran Bretaña)

- Mejor actor

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

- Mejor actriz

Emma Stone ("La La Land")

- Mejor actor secundario

Dev Patel ("Lion")

- Mejor actriz secundaria

Viola Davis ("Fences")

- Mejor director

Damien Chazelle ("La La Land")

- Mejor guión original

Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea")

- Mejor guión adaptado

Luke Davies ("Lion")

- Revelación

Tom Holland (upcoming "Spider-Man: Homecoming")

- Debut destacado británico

"Under the Shadow", Babak Anvari (guionista/director), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (productores)

- Mejor película en lengua no inglesa

"El hijo de Saúl" de Laszlo Nemes (Hungría)

- Mejor documental

"13th"

- Mejor película animada

"Kubo And The Two Strings"

- Mejor banda sonora

Justin Hurwitz ("La La Land")

- Mejor fotografía

Linus Sandgren ("La La Land")

- Mejor edición

John Gilbert ("Hacksaw Ridge")

- Mejor diseño de producción

Stuart Craig, Anna Pinnock ("Fantastic Beasts And Where To Find Them")

- Mejor vestuario

Madeline Fontaine ("Jackie")

- Mejor maquillaje

J. Roy Helland, Daniel Phillips ("Florence Foster Jenkins")

- Mejor sonido

Claude La Haye, Bernard Gariepy Strobl, Sylvain Bellemare ("Arrival")

- Mejores efectos especiales

Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez ("The Jungle Book")

- Mejor cortometraje animado británico

"A Love Story"

- Mejor cortometraje británico

"Home"