Festival Hermoso Ruido revela su cartel para su edición 2019

Hace algunos años podría haber voces dudosas sobre el éxito de este Festival, hoy como el Festival Estéreo Picnic, es un objeto de deseo, para músicos, bandas y audiencias. En este evento ocurren varias premisas que fomentan la industria musical del país. La programación está diseñada de tal manera que varios formatos (acústico, electrónico, banda, DJ) se hagan presentes. La diversidad sonora también hace parte de su peculiaridad, desde ritmos urbanos, pasando por el indie pop, hasta las letras y sonidos de cantautor.

Vivir Bogotá a través de la circulación y apropiación es uno de los aspectos más interesantes que ofrece el Festival, por eso sus organizadores buscaron escenarios ubicados de tal manera que los asistentes puedan disfrutar de la diversidad sonora con solo caminar unos metros. El viernes 27, la calle 74 entre la Avenida Caracas y carrera 15, tendrá 4 escenarios dispuestos. El sábado 28, la zona del Parque el Virrey contará también con tres escenarios programados desde las 11:00 am. Y para la inauguración, el jueves 26 Boogaloop, ubicado en el centro de Chapinero, será la sede para empezar este fin de semana donde se tendrán más de 30 bandas.

Por otra parte, el fomento a sonidos emergentes garantiza que conceptualmente Hermoso Ruido se consolide como un semillero de jóvenes talentos, esto ocurre no solo de cara a los artistas programados si no al equipo que trabaja en su producción, desde la dirección hasta la producción de campo, el promedio de edad no supera los 28 años. Este año en Hermoso Ruido podremos ver en 3 días a más de 30 bandas del país y Latinoamérica, 70 horas de sonidos que nos permitirán dar fe de la diversidad sonora y de la amplia oferta que existe en Bogotá.



