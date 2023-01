Festival Estéreo Picnic presenta su acto sorpresa: Wu-Tang Clan, un headliner más

25 años atrás el Wu-Tang Clan cambió la música hip-hop para siempre. Su álbum debut titulado Enter the Wu-Tang (36 Chambers), rápidamente se convirtió en un clásico y fue el primer testimonio de una nueva forma de hip-hop: ritmos innovadores y letras inteligentes, así como las diversas personalidades y talentos que componen su grupo de nueve miembros.

Pongan sus manos en el aire y formen una W: Wu-Tang Clan viene a Colombia por primera vez. Así como en el 2016 Snoop Dog, en el 2017 Wiz Khalifa, 2018 fue De La Soul y en 2019 fue el turno de Kendrick Lamar, en este 2020 Wu-Tang Clan traerá toneladas de rap. Así, el Festival Estéreo Picnic continúa honrando al hip hop –género fundamental para el Festival en los últimos cinco años– y a sus leyendas.

Wu-Tang Clan se formó en Staten Island, New York, donde vivían varios de sus integrantes. Su líder y productor, RZA, marcó la visión del grupo: eran nueve miembros, cada uno con una personalidad distintiva y un estilo particular: GZA, Ol’ Dirty Bastard (fallecido en 2004), Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa e Inspectah Deck.

A inicios de los 90, la atención del rap había virado hacia California: el G-Funk de The Chronic (1992) de Dr. Dre había impulsado un sonido soleado. La respuesta de la Costa Este fue Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993), el debut de Wu-Tang, un álbum oscuro que rápidamente marcó un camino respecto a la identidad sonora de New York. Fue un sonido que no podía estar más lejos de las tendencias comerciales de mediados de los 90; sin embargo, la propuesta era tan propia –tanto que inventaron su propio argot– y tan innegable que triunfó en las calles y en las tiendas.

Enter The Wu-Tang forjó un nuevo sonido en el hip hop. Paisajes amenazantes y distorsionados, callejones abandonados y mal iluminados en una madrugada, acogieron a la perfección las rimas rasposas llenas de imágenes de artes marciales y crónicas callejeras que habían vivido los distintos MCs del Clan.

El debut fue un éxito comercial y recibió todo el respeto de la crítica. Desde ahí no solo siguieron forjando su historia, sino la de cientos de raperos que se inspiraron en su estética y sonido. Sin Wu-Tang Clan, el rap sonaría muy distinto a como lo entendemos hoy: la cultura les debe mucho.

Si la estrella de la agrupación brillará eternamente no es únicamente por la discografía del grupo: las propuestas individuales elevaron a sus miembros. Proyectos como Liquid Swords de GZA, Only Built 4 Cuban Links de Raekwon, Ironman de Ghostface Killah y Tical de Method Man expandieron la identidad del grupo a la vez que profundizaban en quién era cada personaje. Más adelante, con discos como Wu-Tang Forever y The W, el grupo siguió con el trabajo colectivo, triunfando en ventas y en influencia cultural a la par. Hasta hoy sus integrantes siguen publicando música y recordando, siempre, por qué están en la cima del escalafón.

La potencia de Wu-Tang Clan también está en el balance entre diversidad y unión. GZA se ha caracterizado por rimas complejas llenas de sabiduría; Ghostface Killah y Raekwon han sido cronistas de las esquinas: ya son casi 30 años escupiendo relatos tan vívidos que duelen; Method Man, con un flow juguetón y una pronunciación incofundible, ha sido la cara pop de la agrupación. Cada uno es distinto, pero cuando se unen el lenguaje del Wu-Tang predomina y los unifica.

