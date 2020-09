Felicidad y hasta lágrimas: así reaccionaron los nominados al Latin Grammy

View this post on Instagram

Intensamente agradecida con la academia, con mi público, con mi equipo, con todos mis amigos que aceptaron la invitación a compartir esta #MesaParaDos. Hoy es gracias a todo su apoyo que soy la mujer con más nominaciones al @latingrammys GRACIAS GRACIAS GRACIAS ❤️❤️❤️❤️