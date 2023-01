Se anuncia el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2017

Este miércoles se anunciaron los artistas que participarán en la octava edición del Festival Estéreo Picnic los días 23, 24 y 25 de marzo de 2017. Artistas de talla internacional como The Weeknd se presentarán en el país por primera vez en su carrera, acompañados de grandes representantes nacionales.

Cartel

The Strokes, The Weeknd, Deadmau5, Justice, The xx, Martin Garrix, Wiz Khalifa, Flume, Sublime with Rome, Richie Hawtin, Two Door Cinema Club, Rancid Caribou, Vance Joy, Cage The Elephant, G-Eazy, Glass Animals, Silversun Pickups, Damian Lazarus, Totó La Momposina, Catfish and The Bottleman, Bob Moses, Gus Gus, Quantic, Chancha Vía Circuito, Rawayana, AJ Dávila, Bazurto All Stars, Nawal, Julio Victoria, Árbol de Ojos, Canalón de Timbiquí, Seis Peatones, Zalama Crew, Los Makenzy, Mateo Kingman, Ali A.K.A. Mind, Elkin Robinson, Cero39, Felipe Gordon, Cocononó, Julio Garcés, Nanook el último esquimal, Ságan, Ratrace, Ädi, N. Hardem, Los Hotpants, Popstitude, Buendía.

El anuncio se hace después de finalizar la etapa ‘Creyentes’, en la que los fanáticos adquirían las entradas sin saber qué artistas se presentarían. Mil combos de boletas del Festival serán vendidos en la primera etapa, la cual finaliza el 30 de septiembre de 2016, en $475.000. Después de esta fecha los combos costarán $495.000 en la segunda etapa y $525.000 en la tercera. El Combo VIP cuesta $1’.250.000. Estos precios no incluyen recargo de Tu Boleta.