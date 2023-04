Randy Blythe de Lamb Of God reveló curiosidades: ¿Tiene gustos culposos, qué le causa ternura?

Lamb Of God es una de las bandas más exitosas y reconocidas de metal a nivel mundial, e incluso encasillarla en un solo género resulta complejo. Randy Blythe, su líder, tiene una de las voces más poderosas del género, y justamente por esto reveló detalles que lo acercan más a sus seguidores y demuestran una faceta desconocida para muchos.

Antes de dar detalles de lo que será su próxima visita al país, Blythe quiso mostrar uno de los regalos más especiales que le han dado en su carrera artística, pues su banda se formó en 1994. Este detalle resultó muy curioso; es un muñeco de él en versión muy pequeña. Adicionalmente, confesó que se considera un hombre muy emocional y “cursi” que incluso llora con películas, pero ¿qué le causa ternura?

Con una dinámica que lo hizo pensar por varios segundos para recordar algunos temas de su agrupación, él dio el nombre de los dos temas que son ideales para dedicar a una expareja, bien sea que se extrañe o que no se quiera volver a ver jamás.

“Creo que es estúpido cuando las personas consideran la música de cualquier forma como un placer culposo. Si disfrutas algo, ¿por qué tendría que importar lo que piensen los demás?”, fue la contundente respuesta del músico al preguntarle si tiene eso que muchos llaman como un gusto culposo.

David Randall Blythe fue claro al decir que las cinco nominaciones que ha recibido Lamb of God para los Premios Grammy a lo largo de los años no tienen importancia alguna: “No practico deportes. Un trofeo no significa nada para mí. El mejor cumplido que puedo recibir por un fan es que me diga “tu canción me ayudó durante un momento difícil” y me lo han dicho muchas veces”.

“¡Eso es importante para mí! A ese tipo de cosas les presto atención, esas cosas me hacen sentir bien. Si dicen “son los reyes del heavy metal y aquí hay un trofeo”, no me importan esas cosas”, agregó enfáticamente.

Antes de despedirse, Randy relató una curiosa anécdota especial de lo que vivió cuando Lamb Of God fue la banda que apoyó a Metallica en su gira del 2008.

