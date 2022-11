Para todo hay una primera vez: MamboRap no decepcionó a Bogotá en su estreno en Hip Hop al Parque

El pasado 2 de julio de 2022 MamboRap dijo presente en la 25º edición de Hip Hop Parque, que en esta oportunidad le rindió un homenaje al Rap en español. Doze Ermitaño, Donexprs, Mono Daysor y Chalice Beatz acompañaron al público bogotano que desde temprano arribó al Parque Metropolitano Simón Bolívar para presenciar un show sin precedentes.

Una entrada fenomenal, invitados súper especiales, la compañía de Perro Mambo y el apoyo de todos los asistentes, hicieron de esta tarde un momento demasiado especial para la historia del Rap capitalino.

Yoky Barrios , artista bogotano y con varias participaciones en este mismo festival, acompañó a MamboRap en el escenario para entonar uno de sus más grandes himnos: ‘Qué significa ser una estrella’. Además de esto, Yoky se atrevió a cantar a capela algunos versos en doble tiempo, o como suele conocerse en algunos sectores de Bogotá, en modo “metralleta”.

Pero como lastimosamente no todo pudo ser perfecto, un pequeño error de cálculo no permitió que la agrupación chilena coreara uno de sus más grandes éxitos: ‘Di Strada Famiglia’. Según los mismos protagonistas, algunos imprevistos en tarima acortaron los tiempos de otras canciones, motivo por el cuál no se pudo cantar este éxito tan esperado.

De igual modo esto solo se convertirá en una excusa para regresar a Colombia y será este 4 de diciembre la cita oficial para que toda su fanaticada en Bogotá se reúna para saldar esta cuenta pendiente y se pueda escuchar a una sola voz esa palabra que da inicio a este espectacular sencillo.