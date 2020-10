Llega la séptima edición del festival más divertido y colorido de Colombia 'Tattoo Music Fest'

Con el objetivo de beneficiar a los más fervientes seguidores del festival, el próximo viernes 30 de octubre a las 9:00 am, inicia la primera etapa de venta del festival: FEELINK, una entrada especialmente diseñada para aquellos que creen en TMF y quienes serán recompensados por ello.

FEELINK es una experiencia para todos los amantes de los tatuajes y la música, para aquellos que creen en el fin de semana más colorido y divertido de Colombia y quienes podrán asegurar desde ya su boleta antes de anunciar nuestros tatuadores invitados, head liners y line up final.

Nuestro FEELINK BOX tendrá un costo de $100.000 pesos + Valor del Domicilio (sujeto a ciudad de envio) el cual se enviará a la dirección de su comprador días posteriores a la compra. Este incluye:

Entrada 2 días Tattoo Music Fest.

Calendario de Mesa Tattoo Music Fest.

Escarapela Conmemorativa Feelink.

Camiseta Conmemorativa Tattoo Music Fest.

Obsequio productos Reborn.

En el 2021 se celebrará la séptima edición consecutiva del Tattoo Music Fest, logrando ser de los últimos festivales antes de la pandemia y de los primeros después de ella.

En esta nueva edición el público podrá disfrutar de un festival que llega con una apuesta bastante ambiciosa en su cartel de bandas y tatuadores invitados; con más de 200 tatuadores, colectivos locales y marcas independientes acompañados de 24 bandas entre nacionales e internacionales de todos los géneros desde metal hasta hip hop quienes traerán lo mejor de sus repertorios para poner a gozar a todos los asistentes a esta gran experiencia llena de tatuajes, arte, música y diversión.

Entre el line up de bandas confirmadas se encuentran por Colombia: Vein y Hellfish, los norteamericanos de So This Is Suffering y la alianza México con: Strike Master, Tanus, Parazit, Pressive y Ace Kool.

Publicidad

Esta edición contará con un sin número experiencias, para que el público tenga lo mejor del entretenimiento alternativo, durante dos días cargados de buena música y por supuesto mucha tinta, todo en un sólo lugar.

El próximo 15 de noviembre se conocerán más bandas que harán parte del line up.

El FEELINK BOX lo podrás adquirir en www.tattoomusicfest.com.co , a partir del viernes 30 de octubre a las 9:00 am.

¿Quieres ser parte de Tattoo Music Fest 2021? Escribe a:

Medios de comunicación: prensatmf@gmail.com

Expositores (tatuadores – marcas): expositortmf@gmail.com

Alianzas y patrocinios: alianzastmf@gmail.com

Artistas musicales y espectáculos: talentotmf@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL:

Publicidad