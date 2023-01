Linda Perry pide perdón a Lady Gaga tras afirmar que no merecía su nominación al Óscar

La cantante Linda Perry ha recurrido a las redes sociales para disculparse con Lady Gaga después de decir que la compositora Diane Warren era quien debía llevarse el reconocimiento por la canción 'Til It Happens To You' -nominada a Mejor Canción Original en los Óscar- del documental 'The Hunting Ground' sobre las violaciones que se producen en los campus universitarios de Estados Unidos, afirmando que Gaga no había participado en el proceso creativo.

"Mis más sinceras disculpas. Fue un error hacer ese comentario. Yo no estaba en la habitación cuando se compuso 'Til It Happens To You'. Y lo que es aún más importante, quiero que la atención recaiga sobre el mensaje tan importante de la canción y del documental", tuiteó Linda.

Linda había afirmado también que el nombre de Gaga únicamente aparecía en los créditos de la canción para aumentar su popularidad.

"Normalmente no respondería a todo esto pero, no sé, me siento valiente. Había otra artista que iba a cantar 'Til It Happens To You' en un principio. Tengo una demo original de Diane cantando. El único verso que se ha cambiado es 'Till you're at the end, the end of your rope'. Originalmente era 'Til you got a hole ripped in your soul', por lo que supongo que técnicamente solo se cambió un verso, así que es posible que Gaga 'reescribiera' un verso. Pero también es muy probable que Diane también participara en reescribir ese verso, lo que significa que Gaga contribuyó con unas pocas palabras. ¿Eso es componer? No para mí", escribió Linda en su cuenta de Twitter.

Aunque Gaga retuiteó el mensaje de Linda, todavía no se ha pronunciado sobre el comentario.

Por: Bang Showbiz