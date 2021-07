La Parada Juvenil de la Lectura marca el regreso de los Eventos del Libro a la presencialidad

¡Celebramos el regreso a la presencialidad de los Eventos del Libro de Medellín! El sábado 24 de julio, entre las 2:00 p. m. y las 11:00 p. m., y el domingo 25, desde la 1:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., se llevará a cabo la edición 13 de la Parada Juvenil de la Lectura en la Casa de la Literatura San Germán.

Bajo el concepto de Corazones parlantes, serán dos días con espacios de conversación, música en vivo, arte, narración oral, camping literario, fomento de lectura y la muestra comercial de libros con 21 expositores. Se trata del segundo de los Eventos del Libro de Medellín en 2021 y cuenta con el apoyo de aliados como Comfama, Comfenalco Antioquia, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad y la Biblioteca EPM.

“Quiero invitar a todos los jóvenes y a las jóvenes de Medellín a que vengan a nuestra decimotercera Parada Juvenil de la Lectura, para que nos volvamos a encontrar otra vez con las palabras y con esos corazones parlantes. Nuestros Eventos del Libro vuelven a la presencialidad y aquí contaremos con la muestra comercial, el ring de boxeo, la tarima cultural y muchos más espacios para disfrutar en esta Medellín Ciudad Lectora”, manifestó el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Sebastián Trujillo Osorio.

Dentro de la programación de Jardín Lectura Viva se podrá asistir a Crónicas curanderas, un viaje hacia la Colombia profunda de Alfredo Molano, buscando sanar desde la memoria y pensar otras realidades en las voces de los jóvenes. Para ingresar a las actividades de esta franja de programación es necesario realizar una inscripción previa en fomento.fiestadellibroylacultura.com/login o a través del correo electrónico inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com.

El Laboratorio Libertad será el punto central de las actividades. Para el sábado 24 de julio tendrá la presencia del secretario de la Juventud, Alejandro Matta Herrera, quien participará en la conversación Consejo Municipal de Juventud y el regreso de la Democracia Joven, a las 4:00 p. m.

“Desde la Secretaría de la Juventud tendremos cuatro espacios supremamente importantes: una participación y un diálogo sobre los Consejos Municipales de Juventud, un segundo espacio para conversar sobre las reflexiones que ha generado la migración de jóvenes venezolanos a la ciudad, la cual festejamos; de igual forma, tendremos una conversación con las juventudes religiosas de la ciudad y finalizaremos con las audiciones de todos los jóvenes que se presentaron para participar de la Semana de la Juventud 2021”, expresó el secretario de la Juventud, Alejandro Matta Herrera.

Para el domingo, los Eventos del Libro Medellín, en alianza con Diario de Paz Fundación y Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, convocan a las 2:30 p. m., a participar en una jornada de reflexión llamada Escrituratón, Palabras para habitar la paz, imaginando futuros posibles. A las 7:00 p. m. se tendrá Narrativas al margen, una conversación entre los periodistas Manuela Saldarriaga (070), Ian Schnaida (La Oreja Roja), Sara Mesa (De la Urbe) y Laura Bayer (Colombiacheck).

En la tarima de la Parada habrá música en vivo, proyecciones audiovisuales y el reconocido Ring del Boxeo que tendrá temáticas como: Similitudes y diferencias culturales entre Colombia y Venezuela, Poliamor vs. Monogamia, Protesta pacífica vs. Acción directa, Vogue vs. Hip Hop dance y otras actividades.

Los asistentes podrán descargar la programación en fiestadellibroylacultura.com , y por la aplicación móvil de Eventos del Libro podrán acceder a las actividades, al mapa del evento y a la muestra comercial. También, a través de laciudaddeloslibros.com , estará disponible el catálogo de libros más grande de Antioquia.

Los Eventos del Libro es un proyecto de la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto, que promueve el encuentro ciudadano para celebrar la palabra en sus diferentes formas y que hacen parte del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad.