La alegría se expresa con el alma en el Festival del Humor Sordo

El Festival del Humor Sordo de Barranquilla se convirtió en un espacio en el que este año los participantes expresaron la alegría con el alma, pese a sus limitaciones auditivas y a las restricciones impuestas en Colombia para contener la pandemia del coronavirus.

Este singular evento lúdico recreativo ocurre en Barranquilla desde el 2014 para el fortalecimiento de la inclusión social de la población con discapacidad auditiva, propiciando el reconocimiento de sus derechos.

"Mi participación en el Festival del Humor Sordo se remonta al año 2017 cuando fui invitado a vincularme e hice una presentación de mimo. Ya son cuatro años y este año por culpa de la pandemia debimos hacerlo de manera virtual. En esta edición preparé unos videos para poder participar", declaró a Efe a través de un intérprete Breiner Torres.

Torres, de 33 años y quien nació con sordera profunda, participa desde hace cuatro años en el evento, y siendo más joven representó a Colombia en competencias internacionales de atletismo.

"Normalmente se piensa que las personas sordas no podemos participar en diferentes actividades. No, las personas sordas podemos superarnos", contó el joven que hoy se presenta en distintos escenarios como mimo y se desempeña como profesor de bachillerato.

RESTRICCIONES SUPERADAS

Publicidad

La COVID-19 no impidió que este año se llevara a cabo el festival, y gracias a internet y las redes sociales, personas con limitación sensorial, desde lo más profundo de sus almas, pudieron mostrar al mundo que poseen cualidades excepcionales para el humor.

Las restricciones impuestas por la pandemia evidenciaron el poder que tiene la virtualidad para este tipo de eventos.

Lo que en un principio fue una dificultad, para los organizadores se convirtió en un gran aliado porque a través de las diferentes plataformas virtuales pudieron llegar a muchas más personas, incluso más allá de las fronteras de Colombia.

Como Breiner, egresado de la Universidad del Atlántico como licenciado en Educación Física muchas personas con su condición tienen la posibilidad de dar a conocer su cotidianidad y maneras de ser y la forma de ver y entender el mundo.

Quienes pudieron apreciar el festival no solo disfrutaron con sus cuentos y chistes, sino que se integraron de manera sana con su inventiva y creatividad.

APOYO DE UN INTÉRPRETE

Publicidad

Con la ayuda del intérprete de señas José Luis Brieva, quien integra el grupo de apoyo de la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla, Efe entrevistó a Breiner sobre su intervención en el Festival y las razones que lo impulsan a seguir trabajando todos los días por esta comunidad.

Breiner explicó su paso por la universidad para graduarse como licenciado y su trabajo como profesor de educación física de niños sordos en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

Sobre su desempeño como deportista de alto rendimiento, recordó que representó a Colombia en los juegos paralímpicos en los panamericanos de Venezuela y después en Turquía y Beijing.

"Podemos estar en igualdad de condiciones porque tenemos las mismas capacidades y podemos demostrar que sí podemos hacerlo", anotó.

SORDO TODA LA VIDA

Rafael Fontalvo imparte clases de baile a niños sordos y actualmente está profesionalizándose como instructor en la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla.

Publicidad

Desde niño ha desfilado en el carnaval con diferentes grupos de bailarines y desde el 2016 participa en el Festival del Humor Sordo. En ningún momento de su vida Rafael ha podido escuchar.

"En el Festival del Humor he participado no solamente con presentaciones artísticas, sino también preparando a niños y jóvenes sordos para sus actuaciones artísticas y culturales", dijo a Efe con la ayuda del intérprete Brieva.

Para este joven, que además de bailar, se destaca también en el montaje de coreografías, el diseño de vestuarios y el maquillaje, su proyecto de vida está en el campo de las artes, el baile y la música.

"Muchos dicen que los sordos no podemos bailar, pero podemos sentir las vibraciones. Cuando bailo pongo la música a alto volumen para poder sentirla y eso me permite identificar el ritmo, saber si es champeta, salsa, vallenato o si es una música rápida; y eso me ha permitido demostrar que sí se puede bailar", expresó.

Agregó que en muchos momentos de su vida le dijeron que no podía cumplir sus sueños y sobre eso acotó: "Me he reído porque de verdad la música ha significado poder llegar a muchas partes y aunque uno tenga una limitación auditiva, eso no es impedimento".

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Publicidad

Para Hugo Montoya, organizador del Festival Nacional del Humor Sordo, realizar este evento "propicia el desarrollo del talento humano de las personas con limitaciones auditivas y estimula el goce sano en escenarios de convivencia pacífica".

Señaló que desde septiembre de 2014 se viene realizando el Festival Sordo, en el marco de la celebración del Mes Internacional de la Persona Sorda, convocando a miles de personas que se identifican con este sector de la población.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 360 millones de personas con pérdida auditiva, de los cuales se estima que en Colombia hay más de 600.000.

Por: EFE