La actriz Penélope Cruz es nominada como mejor actriz en los Premios David di Donatello

La española Penélope Cruz ha sido nominada como Mejor Actriz Protagonista en los Premios David di Donatello de la Academia del Cine italiana, en una edición dominada por el último trabajo de Marco Bellocchio: una miniserie conocida como 'Externo noche'.

La madrileña competirá el próximo 10 de mayo de 2023, fecha de entrega de los galardones en su 68ª edición, gracias a su papel de 'mamma italiana' en 'L'Immensità' ('Externo noche') de Emanuele Crialese, y que fue estrenada en el pasado Festival de Venecia.

Se trata de la única extranjera en esta categoría en la que también figuran: Benedetta Porcaroli por su papel en 'Amanda', Margherita Buy por 'Externo noche', Barbara Ronchi en 'Settembre' y Claudia Pandolfi en 'Siccità'.

Sin embargo, la obra más nominada fue 'Externo noche', en hasta 18 categorías, como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Actriz y Mejor Actor para Fabrizio Gifuni.

En ella, Bellocchio explora el secuestro y asesinato del primer ministro democristiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas en 1978, un tema que ya abordó en una de sus cintas más aclamadas, 'Buongiorno, notte' producida en el año 2003, pero que esta vez afronta en formato miniserie.

La segunda película más nominada, hasta 14 veces, es 'La Stranezza', una comedia sobre el dramaturgo Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura en 1924, protagonizada por Toni Servillo, y que también compite por el galardón al Mejor Filme y Mejor Dirección.

El resto de películas candidatas a llevarse el principal premio son: 'Il signore delle formiche' de Gianni Amelio, 'Le otto montagne' de los belgas Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeeersch y 'Nostalgia' de Mario Martone.

En la categoría al Mejor Filme Internacional competirán: 'Bones and All' de Luca Guadagnino, el 'biopic'; 'Elvis' de Baz Luhrmann, la comedia romántica 'Licorice Pizza' de Paul Thomas Anderson, los recuerdos de Steven Spierlberg en 'The Fabelmans' y la crítica burguesa de Ruben Ostlung en 'Triangle of sadness', ganadora de Cannes el año pasado. EFE

