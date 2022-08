Hip Hop Gang Fest: El lugar donde la música, los tatuajes y los amigos compartirán la misma pasión

Seguramente una de las parejas más conocidas en la escena del rap nacional es la que conforma Ali A.K.A. Mind y Darly Calderón, quien no es únicamente su esposa, sino también su manager y mano derecha en La Realeza Entertainment, un nuevo sello discográfico que aparte de impulsar a los mejores talentos del país, también dará lugar a lo que será Hip Hop Gang Fest.

La Estrella Roja es el lugar escogido para acoger a todo público amante del rap en Bogotá que podrá disfrutar de un cartel encabezado por Ali A.K.A. Mind y Norick, además, estas dos leyendas se verán acompañadas por grandes artistas como Selene, El Kalvo o Ziferk. La noche también contará con la presencia de Andrade A.K.A. Doble A, Azhe Oner, Self Control, Efimero Killah Paper y todo el crew de True School. Y como si fuera poco, encontraremos una exhibición de Red Bull Batalla bajo el host de un referente como Nazo.

Todo esto parece mucho para quedarse en una sola ciudad, ¿verdad?, pues para no dejar a nadie con antojo de buen rap, este grandioso festival estará presente en Ibagué y Tunja el 16 y 25 de septiembre respectivamente manteniendo como headliners a Ali y Norick. Sin lugar a dudas un evento para alquilar balcón.

Además de todo esto existen muchos detalles que aún no se han revelado y que quisimos conocer, por eso nos dimos a la tarea de conversar con Ali A.K.A. Mind, quien nos contó acerca de su nuevo proyecto discográfico, las personas que lo acompañan y algunos detalles de lo que traerá este magnífico espectáculo para las tres ciudades y que a continuación podrás conocer tú también.



¿Qué es La Realeza Entertainment y cuál es su compromiso social?

La Realeza Entertainment es un proyecto en el que Ali, junto a su compañera de vida Darly, quieren impulsar a esos grandes talentos del rap en Colombia. Explica que esto es un “parche de guerreros de la música” que se están proyectando para grandes cosas. Adicional de esto, menciona que todo nace con el compromiso de hacer parte de la revolución desde la música, que junto a ello se está trabajando en una fundación que brinda alimento a las personas en condición de calle dándole prioridad a los más pequeños y resalta que todo es un tarea conjunta que busca construir desde la paz y la educación.



¿Por qué elegir a Selene y a Ziferk como los primeros integrantes del sello?



Ali señala que inicialmente vieron varios perfiles y destacó de Selene que “ella tiene mucho potencial y yo creo que en Bogotá y en Colombia hace falta creer en el talento y en el poder femenino que mueve mucha gente”, mientras de Ziferk mencionó que “es un rapero bastante completo que escribe y canta muy bien y tiene una voz particular”. Sin embargo estos atributos no son suficientes, ya que estaba en búsqueda de alguien que “se creyera la película”, que tuviera visión a futuro, que no careciera de carisma y en ellos encontró todo esto.

Entrando en materia… ¿por qué escoger a Bogotá, Ibagué y Tunja como las ciudades iniciales de Hip Hop Gang Fest?



La gira iba a ser mucho más larga en la parte inicial, sin embargo se escogieron estos lugares porque son familia. Actualmente el proyecto se encuentra trabajando de la mano de Mochila Fest y encontraron con ellos una conexión de buena energía que les permite visitar estas ciudades. De igual modo, se adelantó que por el momento no habrá una fecha en Medellín por su reciente presentación en la ciudad de la eterna primavera, aunque también se supo que para Cali vendrán grandes sorpresas después de visitar de México y Estados Unidos.

¿Cómo se escogieron a los artistas que estarán presentes en tarima?



“Realmente esto es como una reunión de familia un domingo con cerveza incluida” fue lo afirmó Ali para definir el lineup que lo acompañará en tarima y adicional a ello se refirió en específico a Norick como “es una persona muy bacana y muy noble. A parte es un artista que admiro muchísimo”. De ‘El Kalvo’ afirmó que “lo conocí durante el estallido social. Me parece un artista diferente, que tiene buena energía en tarima y me representa por sus letras rolas”. A Ziferk lo mencionó diciendo que “es un artista que me parece una chimba y en tarima es explosivo y brutal” y concluyó con Selene compartiendo que “acaba de poner la vara bastante alta en Hip Hop al Parque para las chicas de Bogotá y me parece que trae una energía muy poderosa”.

¿Qué vamos a poder encontrar en la Exhibición Red Bul Batalla?



Es una sorpresa una sorpesa que aún no se puede revelear, fue lo que afirmó Ali pero adelantó que seguramente esté ahí en algún momento de la exhibición junto a los participantes, además dijo que tenía serias intenciones de invitar a alguna persona de cualquer liga de freestyle de Bogotá para que vaya a batallar.

A propósito de eso, recientemente vimos a Ali A.K.A. Mind improvisando en Hip Hop al Parque. ¿Cómo se dio esa invitación?



Cuenta el artista bogotano que realmente no esperaba esa invitación, pues una semana antes del inicio del festival él estaba pensando en tomarse un vino mientras veía la transmisión, sin embargo, una llamada cambiaría todo, pues Foyone quería realizar una colaboración con él y un día antes de la presentación del artista español se reunieron y ahí comenzó una carrera contra el tiempo.

Se encontraron junto a Akapellah durante toda la noche de ese viernes hasta las 2:00 a.m. y ahí mismo pactaron presentarte los tres en tarima. A las 8:00 a.m. del sábado era la prueba de sonido. A las 10:00 a.m. comenzaron la grabación del video de la canción hasta las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. ya estaba la camioneta lista para transportarlos al Parque Metropolitano Simón Bolívar donde tendrían su lugar a las 8:00 p.m.

Dentro de tanta prisa y tanto afán, era probable que algo saliera mal y así lo reveló Ali, quien confesó que en un momento sintió que se le iba a olvidar a él la letra de la canción que había compuesto la noche anterior, pero para sorpresa de todos fue Foyone el que no pudo recordar su parte y decidió compensar el tiempo con una improvisación que fue seguida por Akapellah y que con una sola mirada obligó al bogotano a entrar en un freestyle que salió bastante divertido y bonito para los tres raperos.

Retomando el tema de Hip Hop Gang Fest, ¿por qué escoger a La Estrella Roja como recinto que acogiera el evento?

Es un lugar muy céntrico en la ciudad. Realmente no le queda tan lejos a la gente del sur, ni tan lejos a la gente del norte y es de fácil acceso para el transporte público. Además es un espacio bastante grande y bueno. Añadió también que “sé que la producción está muy buena. Se contactaron muy buenas pantallas y muy buena técnica” lo que le da un toque especial.

¿Qué expectativas tiene Ali A.K.A. Mind y La Realeza Entertainment de este festival?



“Pensando como colectivo esperamos que sea un buen inicio, que sea un camino para otros festivales, para otras propuestas y para nuevos sueños y de mi parte lo que quiero es a ir a disfrutarlo, ir a compartir un show que hace tiempo no hago en Bogotá de este tipo que es para saltar y volvernos locos un poco” fue lo que afirmó Ali con bastante orgullo por el trabajo realizado.

Y ya para finalizar, ¿qué viene para la carrera de Ali A.K.A. Mind?

Este 2 de septiembre se tiene pensado lanzar un nuevo sencillo, luego vienen dos colaboraciones musicales más y sigue una visita a México durante mes y medio para así dar paso a una pequeña gira por Estados Unidos de medio mes aproximadamente.

Para concluir, la invitación es este 3 de septiembre con un cartel de talla internacional que se hará presente en La Estrella Roja para brindar una noche de rap épica en la capital de Colombia, donde todos y cada uno de los amantes de la música son bienvenidos para celebrar como hermanos del Hip Hop.