Greeicy y Mike Bahía mostraron nuevos detalles del rostro de su hijo en la imagen de su tour

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento nacional. Aunque todavía no han mostrado intencionalmente el rostro de su hijo Kai a través de redes sociales, sí han enamorado a sus fanáticos con algunas fotografías en donde se le ve disfrutando de su vida como nuevo miembro de la familia.

Recientemente, la intérprete de 'Los besos' posteó una imagen en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 21 millones de seguidores, en la que anuncia su gira 'Amantes Tour', con la que pretende visitar países como Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y, por supuesto, Colombia.

Lo curioso de la composición es que está el pequeño Kai y, aunque no se le ve muy bien el rostro porque lleva una caja en la cabeza, los internautas se dejaron enternecer por su aparición. En la red social se leen comentarios como: "el mejor tour de todos, con el nuevo integrante ❤️", "me morí con Kai❤️❤️❤️", "no puedo con Kai 😍 está enorme", "esperen, me morí con Kai. Disculpen, pero él se llevó toda mi atención 😍", entre otros mensajes.

