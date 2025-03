Foreigner se presentará en Bogotá: Conoce todos los detalles de su concierto

El próximo 5 de mayo, al Movistar Arena de Bogotá llegará una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos: Foreigner. Con una trayectoria que abarca casi cinco décadas, esta banda ha dejado una marca imborrable en la historia de la música con himnos inolvidables como 'I Want to Know What Love Is', 'Juke Box Hero', 'Cold as Ice' y 'Feels Like the First Time'.

Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables. A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios en su alineación, con Mick Jones como el único integrante original, pero ha mantenido intacta su esencia, conquistando a nuevas generaciones con cada presentación en vivo.

Para este concierto en Bogotá, los fanáticos podrán disfrutar de la presencia de los miembros originales Mick Jones y Lou Gramm, quienes se reunirán en el escenario para interpretar los grandes clásicos de la banda, haciendo de esta una velada histórica e imperdible.

El concierto en Bogotá será una oportunidad única para los fanáticos del rock clásico de disfrutar de un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes éxitos. La banda, conocida por su potente puesta en escena, promete una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Venta general: A partir del sábado 15 de febrero a las 11:00 a.m. Las boletas podrán adquirirse exclusivamente en www.tuboleta.com. ¡No te quedes por fuera de esta experiencia histórica con una de las agrupaciones más legendarias del rock!

Foreigner

en Bogotá

Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, Foreigner es una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Su impacto en la música es innegable, con múltiples éxitos que han trascendido generaciones y siguen sonando en emisoras y plataformas digitales.

Sobre Breakfast Live

Breakfast Live nace en el año 2024 de la unión de Breakfast Club y TBL Live. A partir de este momento, la promotora trabaja bajo una visión: construir experiencias inolvidables que conecten a las personas con la música y que impulsen el desarrollo cultural y económico de la región. Desde su fundación Breakfast Live no ha parado de crecer produciendo shows como: Tomorrowland Core, La Solar, Los Tigres del Norte, Juan Luis Guerra, Morat, Toto, entre otros llevando al público lo mejor de la música en vivo.

