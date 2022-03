Es hora de disfrutar de la música popular con el gran concierto virtual del Festival del Despecho

¡Llegó la hora de celebrar con todas las de la ley en familia o con amigos desde cualquier lugar de Colombia! El próximo 19 de marzo desde las 6:00 p. m. disfruta de un concierto virtual sin precedentes que reunirá, en un mismo escenario, a los más grandes exponentes de la música popular de Colombia en el gran Festival del despecho transmitido en vivo desde la Arena Cañaveralejo, en Cali.

Arelys Henao , Yeison Jiménez , Alzate , El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, El Andariego y Francy, son los artistas que verán en escena, interpretando sus mejores éxitos y con los que podrán cantar mientras comparten reunidos con tus seres queridos de un gran plan sin salir de casa ¡Un día perfecto!. Además de compartir la dicha de tener contar con artistas de talla internacional como los ya nombrados, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de tus artistas musicales favoritos en vivo y en directo. Arma tu plan y encuentra ya tus entradas aquí

¿Quién no conoce canciones como: 'Lo pasado pisado', 'Aventurero', 'Maldita traición', 'Quererte fue un error', 'Me tomas y me dejas', 'Qué estás buscando', o 'Si se fue, se fue'. Todos estos grandes éxitos y muchos más siempre acompañan un buen plan con un gran horario, y son los que podrá cantar y disfrutar en el gran Festival del despecho.

Además, no solo disfrutarás de los shows sino que también, minutos antes de iniciar el evento y durante todo el show, tendrás la posibilidad de conectarte a las salas de chat, participar en las trivias, ver todo el detrás de cámaras de los artistas, y así hacer de esto, una experiencia cercana e inolvidable, cargada de muchas sorpresas más.

¡No te pierdas este evento sin precedentes!