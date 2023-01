En imágenes: así vivió el Talento Caracol el primer día del Festival Estéreo Picnic

Este jueves 23 de marzo inició el Festival Estéreo Picnic 2017 y la fiesta se vivió en grande de principio a fin. A las aperturas de sus puertas, los asistentes a este evento disfrutaron de los diferentes escenarios para todo tipo de gustos.

A las 3: 30 de la tarde inició el partido Colombia Vs. Bolivia y el Gol Caracol presentó en pantallas gigantes este encuentro, que dejó una gran alegría para todos los que estuvieron pendientes de esta fiesta del gol.

Horas más tarde salieron al escenario los artistas programados para el evento. Algunos de los que más esperaban los asistentes eran The XXX, The Weeknd, Justice, Rancid, Cage The Elephant, entre otros.

Finalmente, el evento cerró con la presencia del DJ inglés Damian Lazarus, quien hizo vibrar a los espectadores que se quedaron hasta el final del evento.