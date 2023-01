Disfruta de la música de grandes artistas en vivo en el Lollapalooza 2017

A través de la plataforma Red Bull Tv, cualquier amante de la buena música y del Lollapalooza 2017, que llega a sus 25 años, podrá acceder a las presentaciones en vivo de cada uno de los artistas que se presentarán en esta nueva edición que se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto en Grant Park, Chicago, Estados Unidos.

Muse, Lorde, Blink-182, Alt-J, Run The Jewels, Cage The Elephant, Wiz Khalifa, The Head and the Heart, The Shins, Kaskade, Glass Animals, Gramatik, entre otros, estarán presentes con todos sus éxitos y la mejor energía para complacer a sus fanáticos.

La trasmisión será presentada por el comentarista, periodista, músico y productor Sal Masakela, y la presentadora de televisión y radio Hannah Rad. Esta contará con actuaciones curadas, entrevistas de artistas y características especiales.

Haz clic en el siguiente enlace para conectarte a live broadcast.