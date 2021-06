Daniel Habif presenta ‘Al carajo el miedo’, una conferencia global disponible desde el 13 de junio

El conferencista Daniel Habif presenta su streaming mundial dedicado al miedo, donde se podrá aprender a leer de una forma más eficiente e instructiva aquello que muchas veces detiene a las personas a lograr sus planes.

“Esta reunión es una invitación al entrenamiento, a la acción, no es un festejo, no es una conferencia de entretenimiento, es una invitación que considero importantísima debido a la situación que hoy por hoy estamos enfrentando”, afirmó el escritor sobre 'Al carajo el miedo'.

Para Habif es importante mostrar el miedo desde una “perspectiva biológica, psicológica y espiritual”, al igual que revisar técnicas y herramientas que permitirán “identificarlo, intervenirlo y desmantelarlo, comprendiendo que el miedo sigue siendo un acertijo de muchos sentidos”.

El evento es para todas las edades, no pretende tener fines clínicos ni sustituir a los médicos especialistas, en cambio busca aclarar que “el miedo sigue siendo algo esencial para la especie humana”.

¿Se puede vivir sin miedo?

Yo no quiero una vida sin miedo porque hay miedos que me han llevado a lograr grandes cosas.

El miedo puede fungir en dos direcciones, solo hay que aprender a utilizarlo a tu favor. Hay ciertas dosis, ciertos aspectos, que son muy positivos y hay otros que hay que erradicarlos, esos miedos que te dejan paralizado, estático, que te llevan a la pérdida de tu autoestima, avergonzarte, a perder tu pensamiento lógico, a dejarte ir por la corriente del dolor y la tristeza. El miedo siempre está presente, solo hay que aprender a identificarlo.

Habif resalta la importancia de tener nuevas herramientas debido a que no siempre la gente está bien equipada para hacerle frente a estos miedos que deben ser eliminados.

¿Cómo identificar nuestros miedos?

Parece un cliché, parece una solución muy básica, pero no carece de verdad, la única forma de pasar sobre estos dolores es confrontándolos de forma sofisticada y sabia. Hay emociones, por su puesto, que uno no puede negar: si se muere alguien, son cosas que uno no puede negar, no hay palabras para catalogar ese tipo de dolores, pero estoy seguro de que, si estás entrenado como el deportista para correr todos los días o para subirte a un ring todos los días, es probable que aguantes 8 rounds.

¿Qué te motiva a leer el actuar y pensar de las personas?

Considero que es una de las comisiones más importantes de cualquier individuo, sin importar el oficio o la vocación a la que te dediques, siempre poner tus talentos al servicio de los demás te va traer una satisfacción y una trascendencia que los aplausos y el dinero no pueden otorgarte, porque tu trabajo y tus talentos están al servicio de algo mucho más grande que tu propio ego.

¿Cuál es tu compromiso con ‘Al carajo el miedo’?

Qué se lleva el público, se van a llevar una serie de ejercicios, una guía de trabajo que van a tener que realizar una que otra vez; van a llevarse la definición mas amplia del miedo, van a conocer sus biologías, sus efectos físicos; van adentrarse en la meditación y otras técnicas para contrarrestar el efecto, estas técnicas que están destinadas a controlar ciertas funciones del cuerpo para poder dominar los estragos de la mente; van aprender el poder de las palabras, cómo utilizarlas y cómo estas tienen un impacto a nuestras reacciones.

Mi compromiso es haber trabajado arduamente durante 2 años para poder entregarles 3 horas (de conferencia)

Por: Lady Umaña