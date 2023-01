Conoce aquí la lista completa de los nominados a los Premios Óscar 2016

En un evento realizado en la Academia Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills, Los Ángeles, se dieron a conocer los candidatos a las 24 categorías de la versión número 88 de los Premios Oscar, de la mano de la presidente de la Academia Cheryl Boone Isaacs, el director Guillermo del Toro y los actores John Krasinski y Ang Lee.

Durante este anuncio, Colombia se llenó de orgullo con la nominación de ‘El Abrazo de la Serpiente’, película dirigida por Ciro Guerra a la categoría a Mejor Película Extranjera de Lengua no Inglesa, nominación que se suma a anteriores reconocimientos en entregas de premios internacionales para este filme.

La gala de entrega de premios de los Óscar 2016 será celebrada el domingo 28 de febrero en el Dolby Theatre y contará con la presencia del actor Chris Rock como anfitrión.

Aquí te damos a conocer la lista de nominados a los Premios Óscar:

MEJOR PELÍCULA

'Spotlight'

'Marte'

'La gran apuesta'

'El renacido'

'El puente de los espías'

'Mad Max: Furia en la carretera'

'Brooklyn'

'La habitación'

MEJOR DIRECTOR

Tom McCarthy por 'Spotlight'

Alejandro González Iñárritu por 'El renacido'

George Miller por 'Mad Max: Furia en la carretera'

Adam McKay por 'La gran apuesta'

Lenny Abrahamson por 'La habitación'

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio por 'El renacido'

Michael Fassbender por 'Steve Jobs'

Eddie Redmayne por 'La chica danesa'

Bryan Cranston por 'Trumbo'

Matt Damon por 'Marte'

MEJOR ACTRIZ

Brie Larson por 'La habitación'

Saoirse Ronan por 'Brooklyn'

Cate Blanchett por 'Carol'

Charlotte Rampling por '45 años (45 Years)'

Jennifer Lawrence por 'Joy'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mark Rylance por 'El puente de los espías'

Christian Bale por 'La gran apuesta'

Sylvester Stallone por 'Creed'

Mark Ruffalo por 'Spotlight'

Tom Hardy por 'El renacido'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Alicia Vikander por 'La chica danesa'

Jennifer Jason Leigh por 'Los odiosos ocho'

Rooney Mara por 'Carol'

Kate Winslet por 'Steve Jobs'

Rachel McAdams por 'Spotlight'

MEJOR MONTAJE

'Mad Max: Furia en la carretera'

'La gran apuesta'

'El renacido'

'Spotlight'

'Star Wars: El despertar de la Fuerza'

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'El hijo de Saúl' (Hungría)

'Mustang' (Francia)

'A War' (Dinamarca)

'El abrazo de la serpiente' (Colombia)

'Theeb' (Jordania)

MEJOR MÚSICA

'Star Wars: El despertar de la fuerza'

'Los odiosos ocho'

'Carol'

'El puente de los espías'

'Sicario'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'El puente de los espías'

'Mad Max: Furia en la carretera'

'La chica danesa'

'El renacido'

'Marte'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Star Wars. Episodio VII: El despertar de la Fuerza'

'Marte'

'Mad Max: Furia en la carretera'

'Ex Machina'

'El renacido'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'La gran apuesta'

'La habitación'

'Brooklyn'

'Marte'

'Carol'

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Spotlight'

'Del revés'

'El puente de los espías'

'Ex Machina'

'Straight Outta Compton'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Del revés'

'Anomalisa'

'La oveja Shaun'

'El niño y el mundo'

'When Marnie Was There'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'El renacido'

'Mad Max: Furia en la carretera'

'Sicario'

'Carol'

'Los odiosos ocho'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cenicienta'

'Carol'

'La chica danesa'

'Mad Max: Furia en la carretera'

'El renacido'

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'Amy'

'La mirada del silencio'

'Cartel Land'

'Winter on Fire'

'What Happened, Miss Simone?'

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Body Team 12'

'Chau, beyond the Lines'

'Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah'

'A Girl in the River: The Price of Forgiveness'

'Last Day of Freedom'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Mad Max: Furia en la carretera'

'El renacido'

'El abuelo que saltó por la ventana y se largó'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'The Hunter Ground': 'Til It Happens To You'

'La juventud': 'Simple Song #3'

'Spectre': 'Writing's on the Wall'

'50 sombras de Grey': 'Earned It'

'Racing Extinction': 'Manta Ray'

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Bear Story (Historia De Un Oso)'

'Prologue'

'Sanjay’s Super Team'

'We Can’t Live without Cosmos'

'World of Tomorrow'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Ave Maria'

'Day One'

'Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)'

'Shok'

'Stutterer'

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

'Mad Max: Furia en la carretera'

'Star Wars. Episodio VII: El despertar de la Fuerza'

'Marte'

'El renacido'

'Sicario'

MEJOR SONIDO

'Mad Max: Furia en la carretera'

'Star Wars. Episodio VII: El despertar de la Fuerza'

'Marte'

'El renacido'

'El puente de los espías'