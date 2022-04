¡Como para chuparse los dedos! Burgerville les cumplió la cita a los amantes de la comida en Bogotá

Los amantes de las hamburguesas se reunieron en el Parque Museo El Chicó para celebrar el festival de esta deliciosa comida en el Burgerville que organizó BogotáEats. La celebración estuvo acompañada por música en vivo, más de 30 restaurantes invitados, coctelería, postres, un autocinema, demasiados obsequios y mucha comida por degustar.

Nuestro tour comenzó recorriendo el lugar que daría el espacio para un festival con demasiada comida, intentando reconocer los puntos de mayor afluencia y donde estaría todo el público. En nuestro camino encontramos una grata noticia y es que este evento era completamente Pet Friendly, es decir, podrías ir acompañado de tu mascota, quien era completamente bienvenida para que degustara junto a ti de los mejores platos. Siguiendo con nuestra ruta y, como buenos colombianos, decidimos darle la oportunidad a los restaurantes donde había mayor presencia de comensales.

Decidimos comenzar con aquellos platos que estaban en boca de todo el mundo y no nos referimos a las que la mayoría comían, sino de las que múltiples personas hablaban. Bícono era el restaurante que nadie quería irse sin probar y por supuesto nosotros no seríamos la excepción. La hamburguesa Bicono 2.0 era la escogida por el restaurante como su producto estrella y no decepcionó. Una combinación de sabores que se sobresalían entre la crocancia de sus ingredientes nos hizo deleitar el paladar de una manera única.

El siguiente punto de nuestra expedición gastronómica dio como protagonista a un restaurante que sinceramente no nos tenía con las expectativas tan altas; sin embargo, fueron las más deliciosas que pudimos probar. Hablamos de Juan Burgers, esta hamburguesería que se ha posicionado rápidamente como una de las mejores en Bogotá nos cautivó con The Juan Burger, una hamburguesa que combinaba queso mozzarella y cheddar a la plancha, tocineta, mayonesa picante y cebollas caramelizadas en panela para dar un sabor único y exquisito. Sin lugar a dudas, las mejores que tuvimos el gusto de comer en el lugar.

Continuando con el recorrido nos encontramos con Amma, un restaurante que ofrecía una hamburguesa llamada Burger #AmmaLovers, la cual contenía res estofada, cebollas confitadas, salsa cabrales y vegetales muy frescos. La experiencia aquí fue la más grata, puesto que hubo una persona que nos explicó de manera detallada la composición de este delicioso producto y que sin lugar a dudas nos cautivó por la manera tan acertada en que describía cada componente. Una deliciosa hamburguesa que no te querrás perder.

Después de tanta carne de res había que hacer un alto en el camino y buscar una experiencia distinta. Es así como llegamos a Oficial, un restaurante que ofrecía una propuesta distinta ya que su hamburguesa estaba hecha con langostinos tempura con mayo TNT y encurtidos. A pesar de no ser de nuestra preferencia la carne de pescado en una hamburguesa, el sabor no estaba para nada mal y la combinación de los ingredientes hacía de esta preparación una exquisitez que podríamos repetir en un futuro.

La Xarcuteria nos abriría sus puertas para degustar la famosísima Chico Daddy-O Burger, una hamburguesa que se componía de 100gr de carne con crust a lado y lado, que es como una corteza que proporciona un poco de crocancia, pan brioche, salsa de la casa, queso, cebolla a la plancha, tomate y cogollos para complementar este festín de sabores. La sorpresa la dio el increíble sabor de la carne que no decepcionó en ningún instante y su jugoso interior que hacía agua la boca en cada mordisco.

Para cerrar con broche de oro y debido a que nuestro apetito aguantaba más comida, nos dirigimos a La Lucha, una hamburguesería que nos ofrecería su especialidad llamada Lomo Burger, un delicioso platillo que se componía de lomo de res en pan brioche de camote acompañado de cebolla parrillada, queso holandés y salsa tártara. Para ser el último restaurante de la noche y estar a reventar, esta hamburguesa nos dejaría con la boca abierta, siendo un excelente remate para tan exigente día y que sin lugar a dudas repetiremos en alguna oportunidad.

Finalmente y para despedir esta gran expedición gastronómica había que complementar con algo dulce, así que subimos hasta la parte más alta del parque, a la zona de postres, donde el elegido sería Orso, quienes en compañía de Kellogg’s ofrecerían al público una exquisita malteada de vainilla acompañada de cereales que darían el complemento perfecto a tan magnífico festival.

Sin lugar a dudas disfrutar de un evento como este es un gusto culposo que todos tenemos que permitirnos algún día en la vida.

Por: Santiago Salgado.