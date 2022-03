Burguerville abre sus puertas para vivir una experiencia gastronómica única en Bogotá

Después de una larga espera, todo está listo en el Museo del Chicó para llevar el paladar de los comensales capitalinos por un viaje de sabores a través del tiempo, en el que podrán probar las mejores hamburguesas de nuestra ciudad, mientras hacemos un homenaje al origen de esta icónica comida que revolucionó la historia de la gastronomía mundial.

Escenario con música en vivo, barra de coctelería hecha especialmente para el festival, activaciones, juegos, cervecería, zona de postres y hasta un autocine completarán este tributo a la hamburguesa y su origen en la década de los 50, que la convertirán en una experiencia única en su categoría.

Bogotá se ha convertido en una potencia gastronómica en Latinoamérica y hoy cuenta con una impresionante oferta de hamburguesas que está a la altura de la de las grandes ciudades del mundo. Por eso, en el festival estarán reunidos más de 30 restaurantes que se han estado preparando durante meses para entregar propuestas arriesgadas y diferentes, que solo podrán probar en Burgerville.

La truffle burger, de Sir Frank; la lamburguesa, de Lorenzo el Griego; la queen burger de Elektra; la italian american, de Emilia Grace; la izakaya burger, de KO; la smoked pork belly, de La Fama; y la hamburguesita de langostinos, de Oficial, son solo algunas de las delicias que podrán probar los visitantes en Burgerville. Un evento con el sello de BogotáEats, Spin Agency y Move Concerts.

Line Up de Burguerville

Agadón, Amma Café, El Árabe, Bandido, Bícono, La Brasserie, Bubu Burgers, Burger Fries and Co, Dilip, Diner, Dixie Chicken House, Emilia Grace, Elecktra, Elemental, La Fama, Gaba, Gauchos, Gordo, Home Burgers, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Lorenzo El Griego, La Lucha, Oficial, La Pinta, Sir Frank, Ugly American, Voodoo, La Xarcuteria.