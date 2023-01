Bogotá recibirá a la élite del periodismo digital de América Latina

Estrategias de contenido pago, inteligencia de datos, verificación de información, innovación en redacciones y estrategias con plataformas de distribución de contenido son algunas de las temáticas centrales de la sexta edición de Digital Media LATAM, que se llevará a cabo en Bogotá del 14 al 16 de noviembre.

The Globe and Mail (Canadá), The Denver Post, The Star Tribune, The Buffalo News, Spirited Media (EE.UU.), Svenska Dagbladet (Suecia) y Grupo RBS (Brasil), contarán su experiencia en el desarrollo y lanzamiento de modelos de muros de pago y membresía.

Facebook y Google presentarán sus últimas herramientas en este aspecto. Adicionalmente, Raju Narisetti explicará por qué es clave pensar constantemente en fuentes alternativas de ingreso y se destacarán tres estrategias de crecimiento de audiencias digitales basadas en la escala: Caracol Televisión, El Tiempo y El Debate (México).

Estamos a una semana del inicio de la #DML18, conoce todos los detalles de las sesiones que realizaremos en Bogotá. ¡No te quedes fuera de la conversación! 👉🏻 https://t.co/iewCEp5SMj pic.twitter.com/72Y67PvCDm — WAN-IFRA LATAM (@WANIFRA_LATAM) November 7, 2018

También José Del Rio, Secretario General de la Redacción de La Nación, hablará sobre el detrás de escena de una de las investigaciones periodísticas más relevantes de Argentina de la última década, cómo se planificó dentro de la empresa y el impacto que tuvo en esta.

Los Premios Digital Media LATAM celebrarán la excelencia digital de la industria periodística latinoamericana.

Más de 30 premios distribuidos en 11 categorías serán presentados durante la Ceremonia de Entrega de Premios Digital Media LATAM, el jueves 15 de noviembre. Los 115 proyectos de 64 empresas y 15 países hicieron de esta cuarta edición una de las más competitivas e internacionales.

Organizada por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), Digital Media LATAM es la conferencia más importante de la región sobre transformación digital de la industria periodística.

Más de 35 ponentes de 13 países compartirán sus mejores prácticas con los más de 350 participantes registrados para esta edición de dos días y medio, diseñada para altos directivos de medios informativos de América Latina.

