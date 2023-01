Alejandro G. Iñárritu: 'Decidir rodar 'El renacido' en esas condiciones fue irresponsable'

El equipo y el reparto de 'El renacido' pasaron once meses rodando a temperaturas bajo cero en Canadá y Argentina aprovechando las escasas horas de claridad para grabar, ya que el director Alejandro González Iñárritu decidió que únicamente rodarían con luz natural en exteriores.

Echando la vista atrás, Iñárritu es consciente de que tomó una "decisión irresponsable" al escoger las condiciones en las que realizarían la película, pero no se arrepiente en absoluto de haberlo hecho.

"Fue una locura. Diría que esta película ha sido un feliz accidente fruto de una muy mala decisión. Es fruto de una decisión irresponsable que tomé. Pero a veces necesitamos justo eso: ser ingenuos, no ver la realidad. Si no, no nos embarcaríamos en cosas. Y yo sería un tipo más en una oficina, o cualquier otra cosa. A ver, no soy ido*a, sabía lo difícil que resultaría. Pero ahora me doy cuenta de lo poco consciente que era de ello cuando tomé la decisión de cómo íbamos a hacer la película. Me alegro de haber tomado esa decisión tan irresponsable, pero podía haber salido muy mal. Es lo mismo que cuando escalas el Everest y nadie muere, ¡pero estuvimos cerca! Es una sensación de alivio", confiesa el cineasta a la revista Rolling Stone.

Antes del estreno de la cinta -que ha ganado ya cinco premios BAFTA y opta a doce Óscar- circularon rumores de que gran parte del equipo había sido despedido o había renunciado, harto del "infernal rodaje". Sin embargo, el mexicano no considera que haya que darle importancia a las deserciones que sufrió visto el resultado final.

"Por supuesto que alguna gente fue despedida. Y otra se quedó y lo pasó genial. ¿De verdad tenemos que hablar de eso? Yo creo que no. Pero de todas formas ahora la película está ahí fuera y la gente comprende que cada centavo que invertimos, cada decisión que tomamos, mereció la pena", añade.

