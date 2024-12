Epa Colombia se arrepiente de haberse hecho doloroso procedimiento estético: "me aplicaron morfina"

La reconocida creadora de contenido digital Epa Colombia se tomó sus redes sociales para hablar sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado para sentirse a gusto con su apariencia; sin embargo, aprovechó la oportunidad para revelar cuál fue el retoque que le hizo arrepentirse.

Se trata del implante capilar, que consiste en trasladar folículos capilares de una zona donante de cuero cabelludo a otra donde escasez o pérdida de pelo. Según explicó la influencer, no solo le pareció doloroso, sino que también percibió que el cabello crecía un poco diferente a su melena natural, lo que le resultó un poco conflictivo.

"Amiga, nunca te vayas a hacer el implante capilar. No, a mí me fue súper mal porque me aplicaron morfina en la cabeza y me durmieron toda esta parte (la frente). Yo un día te voy a contar un storytime con todo el proceso que me hice que tengo todos los recuerdos", dijo en medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Adicionalmente, también se refirió a los resultados que obtuvo, afirmando que esperaba algo completamente distinto a lo que obtuvo: "este cabello crece súper grueso y raro, lo bueno fue que me tapó las entradas que tenía, pero no, amiga, me dolió demasiado. Esto casi no crece, aquí en la parte de atrás hasta ahora me están creciendo los pelitos. No me lo volvería a hacer", mencionó.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues, por un lado, le han recordado que le advirtieron sobre los riesgos que podía correr, mientras que otros simplemente le han deseado que tenga paciencia y que espere a ver cómo queda el proceso una vez haya culminado todo el tiempo de reposo.

"¿Por qué se hizo el implante capilar?", "casi no crece, pero yo veo que sí le salió. De eso se trataba, ¿no? Igual es muy rápido", "tiene que esperarse un año", "morfina en la cabeza, ¿eso sí se puede? Anestesia, pero creo que eso no es lo mismo que morfina", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.

