Epa Colombia mostró el "error" que le quedó de su cirugía y explicó cuándo podría corregirlo

La creadora de contenido digital Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia , ha dado mucho de qué hablar no solo por su separación de Karol Samantha, sino también por sus recientes cirugías, ya que a finales de agosto visitó el quirófano para hacerse algunos retoques; sin embargo, el resultado causó un poco de controversia.

Lo cierto es que recientemente, Barrera apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cinco millones de seguidores, para mostrar su preocupación debido a un detalle que no le termina de convencer sobre su intervención quirúrgica. Según explicó, poco después de someterse a este procedimiento en la nariz, pudo observar que un orificio de la fosa nasal estaba más pequeño en comparación con el otro.

"Imagínate que tenía un huequito más grande que el otro, todavía como que se nota, pero dijeron que los resultados se ven a los cuatro meses o hasta el año (...) Obvio tengo la cara brotada, pero mira. Esta nariz me encanta más, yo sé que tú vas a decir 'no, me gustaba más la otra", dijo mientras respiraba profundo ante la cámara para mostrar la falencia.

Del mismo modo, mencionó en la grabación que tiene ciertos rastros de acné en el rostro gracias a los medicamentos que ha estado tomando en los últimos meses para el postoperatorio y agregó que el mentón se está recuperando satisfactoriamente. Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, dado que le desearon que se encuentre en óptimas condiciones lo más pronto posible y afirmaron que lo importante es que ella se sienta bien con su propio cuerpo.

"La verdad quedo muy bonita y créame que yo teniendo plata me hago eso y muchas cosas más, que siga siendo feliz a su manera", "Eso se empieza a llamar dismorfia corporal... Se va a seguir viendo cosas", "La verdad es que sí se está poniendo más bonita, si no que la rabia de la gente no la deja ver más allá", son una parte de los mensajes que se logran leer en la publicación.

