Abuelita de 78 años estuvo en primera fila en concierto de Karol G en Bogotá: logró abrazarla

El tan esperado concierto de Karol G en Bogotá, Colombia, se volvió una realidad y la cantante paisa superó las expectativas de muchos de sus fanáticos en el Estadio Nemesio Camacho el Campín el 5 de abril de 2024, durante su primera fecha, la cual estuvo completamente agotada en boletería. Un hecho que resultó bastante comentado en redes fue un emotivo momento en el que una abuelita logró interactuar con ‘La Bichota’ al estar en primera fila.

Durante su espectáculo en la capital, la intérprete de 'Tusa' y 'Contigo' hizo un recorrido por sus mejores éxitos y desde su salida al escenario sobre las 10:00 p.m desató la euforia entre sus fanáticos; posteriormente sorprendió con un sensual outfit que tenía los colores de la bandera de Colombia.

Mira también: Karol G en Bogotá: Este fue el sensual traje con el que 'La Bichota' portó la bandera de Colombia

Tras cantar los temas que la llevaron al éxito, incluidos 'Ocean' y 'Pero Tú' con un vestido negro de lentejuelas, la artista bajó del escenario como ya es costumbre en sun 'Mañana Será Bonito Tour' para saludar a aquellos fans que lograron ubicarse en primera fila.

Karol G cantando “PERO TÚ” en su primera noche en Bogotá 🇨🇴🥹❤️‍🩹pic.twitter.com/O8HcDMGJED — Karol G España (@karolgesp_) April 6, 2024

Publicidad

Lo que la paisa no esperaba ver, era a una mujer de la tercera edad tan cerca de la baranda y tan emocionada, así que no dejó pasar la oportunidad de expresar su sorpresa y de paso, cumplirle un sueño.

Publicidad

Después de preguntarle su edad, Karol G le dijo que saludara a la cámara y expresó: "Mi reina...Para que vean que 'La Bichota' también tiene fanáticos de 78 años", y procedió a darle un fuerte abrazo.

Te puede interesar: Karol G presentó la versión salsa de 'Amargura' y se coronó como la 'Mujer del año'

La edad jamás es un impedimento para cumplir sueños, ella tiene 78 años, hizo la fila desde temprano, quedó en baranda y Karol G le regaló un gran momento en su vida, saludándola y dándole un abrazo ❤️❤️❤️ Dime que ir a conciertos no es algo bonito ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2fAZIn0zkS — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) April 6, 2024

El momento fue capturado por varios asistentes y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral, generando una oleada de comentarios positivos y admiración por la humildad y cercanía de la cantante con sus fanáticos.

“No estoy llorando 😭 Se me metió una Karol G en el ojo”, “Ese momento fue muy lindo”, “Yo estaba detrás de ella, después de eso lloró. Fue bien tierno”, “¡Creo que fue el momento más emotivo! ¡Qué señora tan hermosa!”, “Qué lindo gesto, me gusta mucho su humildad!”, fueron solo algunos comentarios de los usuarios en la plataforma X.

No te pierdas: Karol G aseguró que estaba comprometida durante un concierto: así fue la confesión de 'La Bichota'