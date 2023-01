Esteman: "Viene una generación de músicos colombianos a romper esquemas"

Una nueva generación de músicos "muy despierta" y dispuesta a "romper esquemas" está emergiendo en Colombia para exportar al mundo una diversidad de temas y ritmos que van más allá del reguetón y de los estereotipos políticos del país, defiende el cantante colombiano Esteman.

"Viene una nueva generación de músicos colombianos muy despiertos tratando de romper esquemas, así unos vayan por el urbano y otros por otro lado", dice en una entrevista con Efe el también compositor y actor.

La música de Esteban Mateus, cuyo nombre artístico viene de la expresión "este man" (este hombre), tiene como resultado una mezcla de ritmos: caribeños, de los 80, sintetizadores, disco, funk, balada y melancolía.

Fuera del género urbano y del reguetón, por los cuales Colombia ganó proyección internacional en los últimos años, él dice que su música es una muestra de la riqueza cultural de su país, que tiene otros potentes representantes como Bomba Stereo, Morat y Monsieur Periné.

"Definitivamente, el reguetón y la parte urbana es como el sello más fuerte ahorita musical en Colombia, ¡pero qué va!, hay una cantidad de propuestas a nivel alternativo también, en cuanto a pop, indie", argumenta. "Se ha vuelto un "trending topic" la propuesta musical de Colombia", completa.

Producido con diferentes artistas y escrito entre México, Colombia y Los Ángeles (EE.UU), "Amor Libre", su tercer álbum de estudio, es un disco "para mover el cuerpo y el alma", "un poco como desamor bailable", define Esteman, que encara desilusiones amorosas como catalizadores de su proceso creativo.

También clasifica el trabajo como "más personal" y no necesariamente "más político", por el hecho de cantar abiertamente al amor homosexual.

"Más allá de algo político es hablar de mis experiencias de amor quitando filtros y eso se puede convertir en algo político en este momento y sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, porque en Colombia ningún artista lo había hecho anteriormente", dice al comentar el videoclip de la canción "Fuimos amor", en el que retrata una relación amorosa entre dos hombres.

El artista, abiertamente homosexual, clasifica el mercado de la música en América Latina como "muy difícil", donde "no es fácil ser gay", y por eso no abordó de manera tan directa y literal las distintas facetas del amor en los discos anteriores: "1er Acto" (2012) y "Caótica Belleza" (2015), o incluso antes, cuando debutó en 2010 con la canción "No te metas a mi Facebook".

"De entrada eso (ser gay) te puede cerrar algunas puertas. Por otro lado, si tú ves y estás en un país en donde nadie lo ha hecho, pues te das cuenta de que de pronto, o por lo menos a un nivel "mainstream" o pop, es como "¡guau!, voy a ser el primero"", afirma el cantante, que asistió este año a las marchas del Orgullo de Ciudad de México y de Madrid.

