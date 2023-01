Estas son todas las canciones oficiales de los mundiales

No cabe duda de que se ha vuelto toda una tradición que cada cuatro años se lance una o varias canciones con la temática de la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, pocos desconocen cómo nació esta tendencia y desde cuando se lleva a cabo.

Todo comenzó en 1962 cuando la copa del mundo se realizaba en Chile. En ese entonces, la banda local Los Ramblers decidió crear un sencillo en el que mostraba todo su apoyo a la selección chilena, llamado 'El rock del mundial', según reporta el portal Enciclopedia del Rock Chileno.

A partir de este momento se han realizado varios himnos que hacen alusión al torneo deportivo más importante del mundo los cuales han incursionado en distintos géneros musicales y algunos cuentan con varias versiones para el publico anglo y el latinoamericano.

A continuación, la lista de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA:

'El Rock del Mundial' – Los Ramblers (Chile 1962)

'World Cup Willie (Where In This World We Are Going)' - Lonnie Donegan (Inglaterra 1966)

'Fútbol México 70' - Los Hermanos Zavala (México 1970)

'Futbol' - Maryla Rodowicz (Alemania Occidental 1974)

'El Mundial (melodía oficial del Mundial Argentina 1978)' - Orquesta Sinfónica Municipal de Buenos Aires (Argentina1978)

'El Mundial' – Plácido Domingo (España 1982)

'A Special Kind of Hero' - Stephanie Lawrence (México 1986)

'Un'estate italiana' - Gianna Nannini y Edoardo Bennato (Italia 1990)

'Gloryland' - Daryl Hall y Sounds of Blackness (Estados Unidos 1994)

'La copa de la vida' – Ricky Martin (Francia 1998)

A partir de este momento se empezaron a realizar varias versiones para apuntar a distintos públicos y diferentes idiomas.

'Anthem 2002 FIFA World Cup' – Vangelis (Corea – Japón 2002)

'Celebrate the Day' - Herbert Grönemeyer (Alemania 2006)

En este mundial fue cuando empezaron a salir varias canciones con temática del mundial, fue desde entonces que encontramos himno oficial, canción de inauguración y canciones oficiales de patrocinadores, como el caso de Coca Cola.

'Waka Waka (This Time for Africa/Esto es África)' – Shakira y Freshlyground (Sudáfrica 2010)

We Are One (Ole Ola) – Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte (Brasil 2014)

Live It Up - Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi (Rusia 2018)

Cabe resaltar que desde Estados Unidos 1994, la FIFA empezó a compilar todos aquellos sencillos que salían con temática mundialista y los unía en los álbumes oficiales del Mundial cada cuatro años.

