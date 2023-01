¡Enormes fortunas! Estos son los famosos menores de 30 años que más dinero ganan

Por tercer año consecutivo Adele se llevó el puesto número uno entre la lista de los treinta jóvenes menores 30 años más ricos del Reino Unido.

La artista tiene una fortuna estimada de 165,7 millones de euros, seguida del también músico Ed Sheeran y del actor Daniel Radcliffe.

Según el ránking anual publicado "Heat", el autor de éxitos como "Thinking Out Loud" o "Shape of You" acumula 105,5 millones de euros y el intérprete del personaje Harry Potter suma 97,7 millones de euros.

La actriz Emma Watson y John Boyega, conocido por hacer de Finn en la ficción de "Star Wars", forman parte de la lista.

Todos los miembros del antiguo grupo One Direction también aparecen, con Harry Styles como el más rico, seguido de Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik.

Sam Smith o Rita Ora no faltan en la lista de "Heat", que cierra la estrella de televisión Spencer Matthews.

La celebridad internacional más rica de menos de 20 años es, según esta misma revista, la estadounidense Kylie Jenner, que tiene una fortuna de 772,6 millones de euros. EFE

