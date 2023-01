Disney compró 21st Century Fox y promete increíbles uniones de superhéroes

Walt Disney Co. anunció el jueves que alcanzó un acuerdo para comprar parte de 21st Century Fox por 52.400 millones de dólares en acciones después de la separación de las estaciones de televisión de esta compañía y el canal Fox News.

"Sobre la base del compromiso de Disney de ofrecer entretenimiento de la más alta calidad, la adquisición de estos activos complementarios le permitirá a Disney crear contenido más atractivo, construir relaciones más directas con consumidores de todo el mundo y ofrecer una experiencia de entretenimiento más atractiva", dijo Disney en un comunicado.

Las estaciones de televisión de 21st Century Fox y el canal de noticias Fox News serán separados antes de la operación.

"La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda del consumidor por una rica diversidad de experiencias de entretenimiento que son más emocionantes, accesibles y prácticas que nunca", dijo el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en un comunicado.

Quizás más importante, y como señalan muchos medios como el 'New York Times' el acuerdo marca un antes y un después con una unión histórica de dos pesos pesados de Hollywood.

La cifra es mareante, pero la apuesta de Disney por reforzar sus negocios de televisión y cine, o de lanzar un próximo formato tipo Netflix, ahora tendría un sentido mucho más amplio con la cantidad de “activos” que se sumarían a la parrilla.

a operación significa que el estudio se hace con producciones mundialmente famosas, entre otras, la siguiente lista de filmes y sagas: 'X-Men', 'Avatar', 'Fantastic Four', 'Deadpool', 'The Grand Budapest Hotel', 'Hidden Figures', 'Gone Girl', 'The Shape of Water', 'Planet of the Apes', 'Ice Age' o 'The Martian'.

De cara al futuro, y como muchos fans seguramente han adivinado, es fácil imaginar que el acuerdo permitirá a la compañía reunir a los X-Men, Fantastic Four y Deadpool con la familia Marvel bajo un mismo techo. Nuevas películas, ángulos e historias con posibilidades infinitas.