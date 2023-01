Daniela Legarda debuta como cantante y lanza 'Supérame ya'

Daniela Legarda, es una reconocida artista e influencer colombiana radicada en Atlanta. Actualmente cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en instragram y 1.6 millones de suscriptores en Youtube. Por su gran carisma ha logrado cautivar a miles de jóvenes alrededor de America Latina y busca inculcar un mensaje positivo a través del amor.

"Selfie so so so" y "Eterno" son las dos canciones con las que Daniela debutó como cantante e hizo un emotivo homenaje a su hermano Fabio Legarda en el que le agradece por ser su inspiración, por creer en ella y ser su apoyo incondicional. Estos dos sencillos ya cuentan con más de 25 millones de reproducciones en Youtube.

Publicidad

El videoclip de su nueva canción "Supérame ya", fue el primer video grabado y transmitido en vivo a través de Youtube y cuenta con la participación de sus fans, su hermana Maria Legarda y su papá Fabio Legarda.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y será el inicio de su gira por Latinoamérica en Paraguay con Club Media Fest.

Publicidad





Mira también:

Publicidad