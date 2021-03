Cuadrilla: primer espacio en Colombia de coworking para artistas y creativos

Cuadrilla nace de la necesidad de crear un espacio ideal para que los artistas e independientes desarrollen un trabajo, una idea o un proyecto de diseño, manual y creativo además de impulsar la creación colaborativa y la reactivación económica en tiempos de pandemia.

“Abrimos las puertas el 3 de noviembre del 2020 y en cuatro meses de operación ya hemos tenido 200 aprendices, 103 usuarios de los espacios y talleres. Este proyecto es un poco la suma de muchas experiencias previas puestas en un mismo lugar, es infraestructura, es aprendizaje y es comunidad”, afirma Diego Parra, co-fundador y director general de Cuadrilla.

La infraestructura del lugar está distribuida en áreas de trabajo compartidas, especializadas y sectorizadas según el tipo de labor que se requiera, todo dividido por acrílicos transparentes para que las personas se puedan ver entre sí́ y haya aún más inspiración e intercambio de ideas y conocimiento.

Este modelo de negocio es único en Colombia y cuenta con planes de acceso básico e ilimitado, que permite acceder a los espacios de trabajo y a los talleres disponibles en la modalidad presencial con grupos de máximo 10 personas y de manera virtual el curso de carpintería, todos cuentan con el equipo de herramientas y maquinaria necesaria para trabajar carpintería, cerámica, metales, serigrafía, textiles, entre otros.

Espacio sostenible y amigable

Se destaca la estructura diseñada por el arquitecto Sebastián Serna quien, en una área de 1.300 metros, hizo un lugar amigable con el medio ambiente; está enmarcado por un jardín colgante, que cuenta con un sistema de riego totalmente sostenible.

“Tenemos más de 100 plantas, que para poder regarlas creamos un sistema de reciclaje de agua lluvia, y desde un mismo punto bombeamos para regarlas día de por medio; no gastamos agua del acueducto y nos interesa seguir ideando formas de reducir nuestro impacto”, Explica Parra.

El agua lluvia es recuperada del techo de la estructura que tiene 500m2 y que luego cae a través de unas canaletas para ser almacenadas en unos tanques con capacidad de 3.000 litros, la cual posteriormente es destinada para regar tanto el jardín interno como para el uso de baños y la limpieza de algunos de los talleres que no requieren agua impecable.

Y como complemento, cuentan con trampas de grasa más un sistema de reciclaje de partículas sólidas instalados en los talleres de tinturas, serigrafía y cerámica para garantizar que el agua que llegue al alcantarillado esté lo más limpia posible.

“Para Cuadrilla es importante que sus usuarios, colaboradores, socios inversionistas, la ciudad y el país estén bien, al igual que el medio ambiente. Para algunas personas puede sonar aún utópico, pero nosotros no concebimos la posibilidad de estar bien, si el entorno no está bien, si no lo preservamos, no hay Cuadrilla.” Indica Parra, sobre la concepción de sostenibilidad y equilibrio del entorno de este proyecto.

Finalmente, es importante destacar que no es solo un taller de trabajo, también sus usuarios van a encontrar la posibilidad de estar rodeados de gente creativa y así poder intercambiar ideas, proyectos y hasta cerrar negocios entre sí.

Para quienes quieran conocer y aprender con Cuadrilla, pueden ingresar al sitio web: https://cuadrilla.org o programar una visita para conocer el espacio ubicado en la Carrera 15 #52a-41 en Bogotá.