Conoce los villancicos contemporáneos más escuchados en Spotify

Con más de 520 millones de reproducciones, "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey se alza un año más como la canción navideña más popular en Spotify en el mundo, informó este jueves la mayor plataforma musical de audio en "streaming".

De acuerdo con sus datos, entre octubre y diciembre de 2018 este clásico tuvo un aumento de reproducciones de más de 2.000 %, siendo el 24 de diciembre el día del año en que los usuarios más lo escucharon.

La noticia, propiciada por el 25 aniversario de este tema y el lanzamiento de una versión mejorada del álbum festivo que lo contenía, ha permitido descubrir además cuáles son los otros villancicos contemporáneos más escuchados en Spotify.

Así, el segundo lugar de la clasificación se sitúa "Last Christmas" de Wham!, un clásico que ya acumula más de 360 millones de reproducciones en esta plataforma musical.

Le siguen "Santa Tell Me” de Ariana Grande; "Mistletoe", de Justin Bieber; "It"s Beginning to Look a Lot like Christmas", de Michael Bublé; "Jingle Bell Rock", de Bobby Helms; "Rockin" Around The Christmas Tree", de Brenda Lee; "It"s the Most Wonderful Time of the Year", de Andy Williams; "A Ghetto Christmas Carol" de XXTENTATION, y "Holly Jolly Christmas", de Michael Bublé.

Spotify lanzó este jueves "Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You Enhanced Album", versión mejorada y exclusiva del álbum de Mariah Carey "Merry Christmas", relanzado a su vez con nuevo contenido al cumplirse un cuarto de siglo de su publicación.

Por: EFE

