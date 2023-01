Yuri Vargas y Jim Muñoz protagonizan la nueva película colombiana 'Luz'

"Luz", opera prima del director de cine colombiano Juan Diego Escobar Alzate y protagonizada por Yuri Vargas, Conrado Osorio, Andrea Esquivel, Sharon Guzmán y Jim Muñoz, entre otros, recibirá? su Premier Mundial en el prestigioso Festival de Cine Fantástico de SITGES, el festival de cine de género y fantasía más importante del mundo que tendrá lugar este octubre.

"Luz", que será? conocida en inglés como "Luz: The Flower of Evil", es un Western de Fantasía con tintes de Folk Horror, rodado el año pasado en Manizales, Colombia y finalizado este año y será? la encargada de representar al país dentro del festival en la Sección principal, la Oficial Fanta?stic Competicio?, en donde competirá? por el Gorila (premio máximo del festival) por mejor película, mejor dirección, mejor guion, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz y mejores efectos especiales, ante obras tan llamativas como la aclamada “Ready or Not”, “Come to Daddy” que estelariza Elijah Wood conocido por ser Frodo en “El Señor de los Anillos” y que hizo su premiere en Tribeca, la ambiciosa “Paradise Hills” protagonizada por Milla Jovovich y Emma Roberts y la anticipada “Color Out of Space” de Richard Stanley, entre otras, además de competir por el premio Blood Window, premio al que optan todos los filmes latinoamericanos, incluidos en cualquier sección del Festival.

La peli?cula cuenta la historia de una comunidad aislada liderada por un predicador conocido como El Señor, en donde un presunto nuevo Mesías llega al pueblo, pero con su llegada los males comienzan y no solo para la aldea, sino también en la casa del predicador, en donde sus 3 hijas, Laila, Uma y Zion comenzaran a cuestionar el verdadero significado de Dios, del Diablo, y la verdadera naturaleza del amor, del placer, de la feminidad y de la libertad.

El atmosférico filme nos adentra en un mundo que nos recuerda a películas de género como “The Witch”, “The Wind” “Bone Tomahawk” “The Golem” y hasta la reciente “Midsommar” e inclusive su tono en ocasiones se asemeja a la introspectiva “Tree of Life” de Terrence Malick.

Esta noticia tiene muy feliz a la pareja de actores. Por su parte, Yuri siente que hay una Yuri antes y una después de la película. "Es mi primer largometraje de cine y primer co-protagónico en la pantalla grande. Cuando el director me llamó, yo en ese momento estaba haciendo “Las Hermanitas Calle” pero quería hacer cine. Me moría por vivir esa experiencia, se lo pedí al universo y así fue. Sin ninguna pretensión y es ahí donde digo que hay que hacer las cosas con amor y me le medí al reto. Para mí ha sido una grata sorpresa. Creí en el proyecto, pero no me imaginé nunca esta noticia que me tiene feliz", afirma la actriz. El actor Jim Muñoz afirma que "los sueños, cuando uno trabaja, se cumplen. Gracias a todo el combo y a mi amigo Juan Diego por permitirme actuar y participar con mi productora Lago Films en este hermoso proyecto producido por Afasia Films y que cada día nos sorprende más. Nuestra película "Luz" es nominada en SITGES, el Festival Internacional de Cinema de Cataluña, que es el festival más importante de cine fantástico y de género del mundo".

