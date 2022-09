'Brilliance': la película que tiene de regreso como productor a Will Smith

Aunque el actor Will Smith ha estado alejado del escenario artístico desde hace unos meses tras golpear al humorista, Chris Rock en plena transmisión en vivo de los premios Óscar el pasado 27 de marzo; hecho que lo puso en el ojo del huracán, se supo recientemente que estará de regreso en la pantalla grande.

'Brilliance' es la producción de Paramount Pictures, en la que Smith trabaja actualmente como productor ejecutivo, lo hace a través de su empresa Westbrook Studios y en compañía de Jon Mone y Ryan Shimazaki. Aunque se ha especulado que también haría parte del elenco de la película, por ahora su rol estaría estrictamente tras las cámaras.

Willard Christopher Smith Jr, más conocido como Will Smith, produce la adaptación de la novela 'Brilliance', escrita por Marcus Sakey, en compañía de la directora, Sharmeen Obaid-Chinoy quien ha ganado dos veces el Premio de la Academia con: 'A Girl in the River' y 'Saving Face'.

En la producción cinematográfica estará también el guionista, Akiva Goldsman, conocido por su trabajo en colaboración con Smith en cintas como 'Hancock', 'Soy Leyenda' y 'Yo, Robot'. Goldsman trabaja junto a Greg Lessans mediante la productora Weed Road Pictures.

El autor y escritor, Marcus Sakey de la obra 'Brilliance', participa en esta oportunidad también como productor. En dicha novela se relata la historia de un agente federal llamado Nick Cooper, quien trabaja para el Departamento de Análisis y Respuesta con la misión de localizar al 1% de personas que se estima tienen poderes especiales. El personaje de Cooper es padre de una hija con características "brillantes", con la capacidad de ver el futuro y quien hace un intento por detener una guerra civil.

Hace unas semanas, Will Smith hizo público un vídeo ofreciendo disculpas tanto a Chris Rock como a su familia. El actor estadounidense se mostró arrepentido después de haber subido a la tarima en la 92ª entrega de los premios Óscar y golpear en la cara al humorista quien hizo un comentario respecto al aspecto físico de Jada Smith, esposa de Will Smith.

Se espera que el actor vuelva a retomar proyectos cinematográficos como: 'Bad Boys 4', de Sony Pictures Entertainment, y 'Emancipation', producida por Apple TV.