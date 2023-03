Steven Spielberg compitió con un filme autobiográfico en los Premios Oscar 2023: 'The Fabelmans'

El director Steven Spielberg , acudió a los Premios Oscar 2023 con su filme 'The Fabelmans', dijo a EFE que compartió su emoción al competir con esta cinta porque con ella por fin tuvo el valor de hablar de sí mismo.

Señaló que para él esta gala, en la que compitió con una película autobiográfica, fue totalmente diferente en todo sentido puesto que por primera vez sus hermanas lo acompañaron a un evento importante.

Spielberg recordó que ha asistido a la ceremonia en muchas otras ocasiones "no sé cuántas veces", dijo como nominado y para presentar premios. “Aun así, siempre es algo nuevo y especial”, aseguró.

Steven Spielberg ha logrado a lo largo de su carrera 22 nominaciones a los Oscar en distintas categorías, si se incluyen las tres de este año como director, productor y guionista de 'The Fabelmans', su película más personal.

El protagonista, Sammy Fabelman, es el alter ego del realizador, un niño que desde la primera vez que acude a un cine se enamora de las películas y vive para ellas, mientras crece y se enfrenta a los dramas de su familia.

De lograr el premio a mejor director, sería la tercera vez que se hace con el galardón en esa categoría, con lo que se uniría a Frank Capra y William Wyler en el número de estatuillas.



Sobre Spielberg

En sus películas, Spielberg ha tratado temas y géneros muy diversos. Sus primeros filmes de ciencia ficción y aventuras, como 'Tiburón' hecha en 1975, 'Close Encounters of the Third Kind' producida en 1977, la franquicia de Indiana Jones y 'E.T., el extraterrestre' un éxito en 1982, son considerados arquetipos del cine de evasión del Hollywood moderno.

En años posteriores comenzó a abordar temas humanistas como el Holocausto, el comercio de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo en películas como 'El color púrpura' en 1985, 'El imperio del sol' dada en 1987, 'La lista de Schindler' durante 1993, 'Amistad' hecha 1997, 'Saving Private Ryan' realizada 1998, 'Múnich' en el año 2005, 'War Horse' en 2011, 'Lincoln' en 2012 o 'El puente de los espías' durante el año 2015.

Candidato siete veces a los premios Oscar en la categoría de mejor director, Steven Spielberg obtuvo el premio en dos ocasiones, con 'La lista de Schindler' y Saving Private Ryan en 1998.-EFE