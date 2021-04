Premios Óscar 2021: pesos pesados de la música compiten por la mejor canción original

Los Premios Óscar se celebraran este 25 de abril en medio de la pandemia y ya cuenta con artistas nominados a Mejor Canción Original. A inicios de febrero, la academia reveló las 15 canciones preseleccionadas que iban a ser tenidas en cuenta por los votantes para luego participar en los premios como nominados oficiales en esta categoría.

Las obras que entran en competencia son:

'Lo Sí' (Seen) de la película 'La Vita davanti a sé', interpretada por Laura Pausini. Este tema ya fue ganador del Premio Globo de Oro en la categoría de música original para una película. Compuesta por Diane Warren, Laura Pausini y Niccolò Agilardi.

'Fight for you' de la película 'Judas and the Black Messiah', interpretada por H.E.R, compuesta por H.E.R, Dernst ‘D’Mile Emile II & Tiara Thomas. Convirtiéndose en un gran 2021 para la cantante, ya que cantó en el inicio del Super Bowl, ganó el Grammy a Canción Del Año y ahora recibe la nominación al premio de la academia.

'Spak now' de la película 'One Night In Miami' interpretada por Leslie Odom Jr, también nominado a mejor actor por la misma película. Podría ser el primer hombre en ganar dos premios en esta entrega.

'Husavik' de la película 'Eurovisión Song Contest: The Story of Fire'. Saga interpretada por Rachel McAdams y Will Ferrell, compuesta por Savan Kotecha, Rickard Göransson y Fat Max Gsus.

Y por último 'Hear My Voice' de la película 'The Trial of the Chicago 7', interpretada por Celeste, compuesta por Daniel Pemberton y Celeste.