Premios Óscar: Conoce las 5 películas animadas nominadas

Los Premios Óscar 2021 se celebrarán este año en el mes de abril, la categoría de películas animadas suele ser una de las favoritas de la ceremonia, ya que muestra los adelantos técnicos a nivel de animación y suelen ser relatos emocionales para toda la familia.

Las nominaciones de este año han logrado mostrar lo que ocurre detrás de los cambios de esta industria en la que Pixar vuelve a competir con dos títulos. Netflix demuestra su alcance y poder con dos cortometrajes y por último, una pequeña pieza de arte intenta imponerse sobre ambos estudios.

La compañía de animación perteneciente a Disney esta nominada con su producción cinematográfica Onward, que aunque fue un fracaso en las taquillas por la pandemia, está inspirada en la historia real de su creador y sigue a dos hermanos de un mundo mágico, que descubren un viejo hechizo que les permite traer a su padre de vuelta. Sin embargo, algo sale mal y deben embarcarse en una aventura antes de que se les haga tarde.

Pixar cuenta con otra posibilidad de ganar gracias a Soul, una película que pueden disfrutar los niños y los más adultos, está llena de símbolos y mensajes importantes que nos enseñan a disfrutar la vida. Más allá de su historia, la intención y calidad de los detalles de animación son impactantes.

Aunque Soul es la favorita, Wolfwarkers es de las candidatas más fuertes y para algunas personas debería ser la ganadora ya que se aleja del estilo de Pixar.

Wolfwarkers es la historia de una niña que quiere ser una gran cazadora y vivir aventuras en un mundo que quiere obligarla a quedarse en casa. Durante una de sus escapadas, conoce a otra niña misteriosa que tiene el poder de convertirse en lobo y comunicarse con ellos, ayudándole a descubrir que los animales no son monstruos.

Por otro lado encontramos a Glen y John Kahrs que dirigen la cinta animada Over The Moon, en la que los niños procesan el dolor de perder a un ser querido. La película es una aventura épica llena de color que además presenta un viaje de autodescubrimiento con el que la protagonista se da cuenta de que su dolor no va a desaparecer.

Por último esta Farmageddon, una secuela dirigida por Will Becher y Richard Phelan, que trae de vuelta a la famosa oveja extraterrestre con poderes asombrosos aterrizando cerca de Mossy Botton Farm.