Marvel se fija en Dakota Johnson para una película derivada de 'Spider-Man'

La actriz Dakota Johnson es la elegida para protagonizar 'Madame Web', la película del universo Marvel derivada de la saga 'Spider-Man' y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Según una exclusiva del diario especializado Deadline, Johnson, conocida por aparecer en 'The social network', 'The lost daughter' y en la trilogía 'Fifty shades of Grey', se encuentra negociando (a través de su agencia de presentación), con Sony su papel principal en la película 'Madame Web'.

Aún se desconocen los detalles acerca de la forma que adquirirán la trama y el guion de 'Madame web', que se convertirá en la primera cinta de Marvel basada en una superheroína desde que Sony Pictures cuenta con los derechos de explotación de la franquicia.

Sin embargo, en los cómics, Madame Web es una anciana conuna enfermedad neuromuscular que ladejó ciega y con una parálisis, por lo que debe usar un soporte vital, el cual tiene forma de telaraña. Aunque padezca esta grave dolencia, esto no le ha impedido usar sus habilidades para ayudar a otros superhéroes, como el joven Peter Parker.

El filme estará dirigido por S.J. Clarkson, quien recientemente se ocupó de la producción ejecutiva de 'Anatomy of a Scandal', adaptación de la novela homónima líder de ventas y convertida en serie de televisión distribuida en plataformas digitales.

No obstante, esta vez la productora se arriesga por una película liderada por una superheroína, que será la primera para Sony, puesto que todas sus producciones relacionadas con Marvel han tenido de protagonista a un personaje masculino.

El éxito mundial de 'Spider-Man: No Way Home', que ya es la cuarta película más taquillera en la historia de EE.UU. con una recaudación total de 735 millones de dólares, ha propiciado que Sony siga apostando por la saga con este "spin-off". EFE

