Magia detrás de cámaras: así se vivirá la ceremonia presencial de los Oscar en medio de pandemia

Luego de que el coronavirus detuviera por más de un año las galas presenciales de algunos de los acontecimientos y festivales más importantes del cine, este domingo 25 de abril los Premios Oscar romperán con las conexiones de Zoom y harán que los presentadores se reencuentren frente a frente con los nominados.

Este año, la ceremonia de los Oscar se realizará en dos sedes, Dolby Theatrey Los Angeles Union Station, como parte de las medidas sanitarias preventivas por COVID-19. Además, solo podrán asistir los nominados, sus acompañantes y los distintos presentadores de los premios. Otras actividades, como la tradicional fiesta posterior a la gala han sido canceladas para evitar posibles contagios.

Por supuesto, el distanciamiento social, el flujo constante de personas y las pruebas de coronavirus serán obligación para que la ceremonia se pueda llevar a cabo. No obstante, tal y como lo reveló Axel Kuschevatzky a caracoltv.com, el evento contará con una magia especial para que todo vuelva a sentirse como en los viejos tiempos. Se trata de unos lentes especiales que darán el efecto óptico de que las personas en la alfombra roja están más cerca, aunque en realidad se encuentren a más de dos metros de distancia.

“No va a haber público, no va a haber académicos, solo los nominados y presentadores, voy a tener una distancia de entrevista de dos metros diez y un micrófono para cada uno, por lo tanto el nivel de contacto es inexistente, pero se va a tratar todo el tiempo de sentir que la distancia no es tan grande”, reveló el productor cinematográfico argentino.

La premiación de la 93ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 25 de abril y la ceremonia será transmitida por TNT (español) y TNT Series (idioma original), a partir de las19.00 horas con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi. La cobertura también incluirá el Pre-show Punto de Encuentro TNT, a las 17.00 horas, que será conducido por la presentadora Lety Sahagún, contará con el invitado especial Gerudito desde estudios en México y con la participación del conductor Axel Kuschevatzky desde Los Ángeles. El programa será la antesala de la gala más importante de la industria del cine y aportará una serie de análisis de los nominados, proyecciones de los eventuales ganadores, datos curiosos y entrevistas a distintas personalidades del cine.

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías como la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher). La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah yThe Father, que alcanzaron seis menciones previas.

La categoría principal, que elige a la Mejor Película, tiene como contendores a las cintas The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland (ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards), Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of the Chicago 7.

Entre los talentos que personifican a los distintos personajes de las películas, el rubro Mejor Actriz tiene en carrera a Viola Davis (Ma Rayney’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman). Por su parte, el Oscar a Mejor Actor principal es una disputa entre Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari).

La lista completa de nominados puede encontrarse aquí.

Sobre Axel Kuschevatzky:

Periodista especializado en cine, guionista y productor cinematográfico argentino. Entre sus mayores éxitos se encuentra la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en el que participó como productor asociado. Desde 2004 ha sido el coconductor del "pre-show" de la entrega de los Oscar, para Turner Network Television (TNT). Esta transmisión es vista por más de 120 millones de personas en toda la región de Latinoamérica.