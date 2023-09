'La Monja 2': Estreno, argumento y todos los detalles que debe saber sobre 'El Conjuro'

En el 2016, los amantes del cine y las historias de terror quedaron sorprendidos con la aparición del demonio Valak, lo que llevó a que ese mismo año se anunciara oficialmente el spin off de la historia conocida como 'La Monja', cuyo estreno se produjo en 2018. Luego de atravesar la contingencia por COVID-19 y de regresar a la normalidad, el filme regresa a las salas de cine con su segunda parte.



¿En qué va la historia y cuál es el argumento de 'La Monja 2'?

La primera entrega de 'La Monja' mostró cómo un hombre identificado como Maurice fue poseído por Valak y posteriormente de qué forma este caso llegó a las manos de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. En esta segunda parte que se ambientará en Francia de 1956, se narrará la historia de un sacerdote que es asesinado misteriosamente, por lo que una de la hermanas debe enfrentar no solo esta situación sino que también la presencia demoniaca de Valak.

'La Monja 2' contará con la participación de actores como Taissa Farmiga, quien dará continuidad al trabajo que desempeñó en el primer filme, pero esta vez con un papel protagónico. Los seguidores de este universo cinematográfico también verán en la gran pantalla a Vera Farmiga, interpretando a Lorraine Warren, Storm Reid, quien ha participado en algunos episodios de 'Euphoria' y 'The last of us'; Bonnie Aarons dando vida al demonio, Anna Poppelwell y Katelyn Rose Downey.

La película cuenta con la dirección de Michael Chaves, quien también estuvo a cargo de 'Expediente Warren 3: obligado por el demonio'. Por su parte, el guion estuvo a cargo de Akela Cooper, quien contó con el apoyo de Ian Goldberg y Richart Naing para que la cinta no solo sorprenda con los efectos visuales, sino que también lo haga con la historia que entrelaza a cada uno de los personajes que están involucrados.