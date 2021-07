‘Jungle Cruise’, una pelícua de aventuras que se perfila como futuro clásico

Emily Blunt y Dwayne Johnson ya habían trabajado en producciones Disney , por separado, logrando éxitos taquilleros, así que para nadie fue una sorpresa que los unieran para protagonizar un nuevo proyectos.

Ellos, encabezan el elenco de ‘Jungle Cruise’, la nueva película que por estos días se estrena en las salas de cine del país, además, en la plataforma de Disney+.

Una historia inspirada en una de las atracciones más populares de los parques temáticos de Disney, ‘Jungle Cruise’, con una bella ambientación en los años treinta, en medio de la llamada Gran Depresión, con un capitán de un barco llamado Frank (Dwayne Johnson), quien lleva a una científica (Emily Blunt) en una misión en una jungla para encontrar el Árbol de la Vida que se cree que posee poderes curativos. Mientras tanto, deben luchar contra peligrosos animales salvajes y competir contra una expedición alemana (en tiempos del nazismo).

Una película cargada de aventura y color por el Amazonas, con un elenco del cual también hacen parte Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons y Paul Giamatti, bajo la dirección de Jaume Collet-Serra.

Emily Blunt, Dwayne Johnson y el venezolano Édgar Ramírez, hablan de su experiencia en la producción de este nuevo largometraje que desde ya se perfila como un futuro clásico del mundo de Walt Disney.

Navegando por el Amazonas

-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con este elenco y el equipo de producción?

Dwayne Johnson: Siempre esperas tener suerte, tener química con el elenco.Emily y yo hemos estado hablando un poco sobre la química estas últimas semanas haciendo prensa, y muchas veces, lo finges, ya sabes, debes seguir actuando, pero este no fue el caso.

-¿Qué lo sedujo de este proyecto?

Dwayne Johnson: El guion estaba realmente bueno, e inmediatamente vi el potencial de la oportunidad de tomar un amado e icónico paseo de Disney, desde 1955 cuando se inauguró el parque, que era el bebé de Walt Disney.

Hubo muchos elementos con los que me sentí cómodo diciendo que sí, me sumaré, me asociaré con ustedes y desarrollaremos esto.

Édgar Ramírez: Estar en una película que se basa en la atracción más icónica del universo de entretenimiento es maravilloso. Una historia ingeniosa, romántica y divertida.

-¿Qué fue lo más difícil de la producción?

Édgar Ramírez: Estaba muy feliz de que unas serpientes no estuvieran cerca de mí durante el rodaje (risas).

Le tengo mucho miedo a las serpientes, y nos encontramos con algunas de ellas cuando grabamos en Atlanta. Se recrearon lugares vestidos para que se pareciera al Amazonas y es increíble. Vengo de un país amazónico y vi la película por primera vez hace dos días en el estreno y es increíble.

-¿Cómo es Lily, su personaje en la película?

Emily Blunt: Siento que Lily es un desastre. Es muy diferente a Poppins, que es tan perfecto, mientras que Lily, pese a su gran inteligencia, parece que camina por la vida de una manera muy particular y espontánea. Es un personaje que parece que siempre está haciendo malabares.

-¿Y del personaje del Conquistador?

Édgar Ramírez: Me encanta de la película en general es que tiene muchas cosas hermosas y geniales, con personajes como el mío que te permiten estar en un viaje. Lo que me encanta de los conquistadores, Aguirre específicamente, es que realmente te lleva a un viaje al pasado.

Eso es hermoso. Es como si tuvieras todos estos elementos fantásticos y los volvieran realidad. Para eso voy al cine, porque siempre quiero emprender un viaje y estar desconectado el tiempo que dure la película.

-¿Qué tiene de especial esta película con respecto a otras películas de aventuras?

Emily Blunt: Se hizo con el espíritu de las películas que todos crecimos viendo. Son esas películas que se introducen por tus venas, como ‘Indiana Jones’, ‘Romancing the Stone’ y ‘African Queen’, entre otras.

Son simplemente bombas de alegría, son nostálgicas, y creo que solo necesitábamos traspasar los corazones de las personas directamente con el espíritu de esas películas que todos amamos de niños.

-¿Cuál es el trasfondo de la historia de esta película?

Emily Blunt: Siempre le pregunto eso al director antes de empezar a grabar, porque quiero saber de qué se trata realmente la historia, a lo cual él me dijo: "Sabes, se trata de amor". Me pareció una respuesta realmente perfecta.

Dwayne Johnson: Es mucha nostalgia para mí, porque hice el viaje a Disney cuando era niño. Tenía un elemento nostálgico cuando me presentaron la película por primera vez. Pero también, una oportunidad de poder crear algo que fuera.

