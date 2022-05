Cronología de los personajes más icónicos de Johnny Depp en la pantalla grande

Cuando Johnny Depp conoció al también actor Nicolas Cage este le convenció de mostrar su talento en la pantalla grande, así que después de su estreno en 1984, el artista participó en distintas películas como: 'Private Resort', en 1985, 'Plantoon' en 1986, una cinta bélica dirigida por Oliver Stone que se convirtió en una trilogía basada en la guerra de Vietnam.

En 1990, Depp protagonizó 'Edward Scissorhands' ('El joven manos de tijeras') dirigida por Tim Burton , emblemática por su guión y la mezcla de fantasía oscura con algo de romance. Esta cinta cuenta la historia de un hombre que tenía tijeras en lugar de manos; una familia lo adopta y él se enamora perdidamente de Kim Boggs, quien le causa un gran dolor. Con este filme, fue nominado a su primer Globo de Oro .

Depp encarnó en 1994 al director de cine norteamericano Ed Wood, cinta biográfica que lleva el mismo nombre. Dirigida por Tim Burton, cuenta la historia de quien en vida se llevó el infame apodo de 'El peor director de todos los tiempos', cuya historia tiene como centro las controversias en la trayectoria del cineasta.

El actor ha trabajado en varias ocasiones con el director de cine Tim Burton y en 1999 no fue la excepción, pues protagonizó 'Sleepy Hollow' ('La leyenda del jinete sin cabeza'), dirigida por el aclamado promotor, basada en el relato de terror 'La Leyenda de Sleepy Hollow' de Washington Irving. Este largometraje recibió el premio Oscar a la mejor dirección artística en el años 2000.

De este modo en el 2003, llegó el carismático Depp que personificó a Jack Sparrow en 'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl' ('Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra'), esta joya cinematográfica dirigida por Gore Verbinski, sin saberlo se convirtió en una franquicia que ya ha entregado cinco películas; 'Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte' en el 2006, 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo' 2007, 'Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas' 2011, 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' entregada en el 2017.

Actualmente se encuentra en rodaje 'Piratas del Caribe: Cuentos del Código', sin embargo, el actor no hará parte de esta sexta entrega debido a los líos judiciales que mantiene actualmente con su exesposa, Amber Heard .

En el 2005 hizo parte del filme 'Charlie and the Chocolate Factory', ('Charlie y la fábrica de chocolate') en su magistral actuación como el dueño de la productora de dulces de un pequeño pueblo, obsesionado por los dientes blancos y con traumas de su niñez. Esta cinta fue dirigida por Tim Burton.

'Alice in the Wonderland' ('Alicia en el país de las maravillas'), llegó en el 2010, en la que Johnny interpretó a Tarrant Hightopp, 'El sombrerero'. Esta cinta en basada en los libros de fantasía de Lewis Carroll 'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas', filme también dirigido por Burton.

En el 2016, su aparición en la pantalla grande fue encabezada con 'Animales Fantasticos y dónde encontrarlos', una película de género épico-fantástico, dirigida por David Yates y escrita por J. K. Rowlling. El artista personificó a Gellert Grindelwald, un mago tenebroso y el más poderoso de todos los tiempos.

