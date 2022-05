Johnny Depp tocó la guitarra en concierto, momentos antes del veredicto del juicio contra Heard

Johnny Depp no deja de sorprender a sus fanáticos, pues en esta oportunidad fue visto en medio de la presentación de Jeff Beck no precisamente como espectador, sino como uno de los protagonistas de la velada. Con guitarra en mano, look fresco y una personalidad arrolladora, el actor de Hollywood que enfrenta un juicio por difamación contra Amber Heard se robó la mirada de los asistentes.

Mira también: ¿Es el mismo actor? Personajes de Johnny Depp que lo convirtieron en 'El hombre de las mil caras'

Publicidad

De acuerdo a las grabaciones que se han convertido en todo un fenómeno viral en Internet, el intérprete de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' entonó el popular tema musical 'Insolation', una colaboración que hicieron en conjunto, fue lanzada en el 2020 y tenía como propósito crear una nueva versión de la canción de John Lennon. Asimismo, se escuchó a Depp tocar ‘What’s going on’, de Marvin Gaye, y ‘Little Wing’, de Jimi Hendrix, respectivamente.

Te puede interesar: Amber Heard denuncia amenazas de muerte durante el juicio contra Johnny Depp

Lo curioso del caso no es que Depp haya aparecido en el escenario, pues en múltiples oportunidades se le vio disfrutando de la música en otros espacios junto a grandes íconos del rock. Lo que verdaderamente llama la atención de los internautas es que lo hizo momentos antes de conocer los resultados del juicio que enfrenta junto a su exesposa. Cabe resaltar que esta batalla legal ha sido catalogada por medios de comunicación internacionales como una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento en los últimos años.

Johnny Depp tonight 🎸🎸❤️❤️🔥 (🎥 huberten). pic.twitter.com/Fz1HU3RL77 — ReemDepp - Johnny Depp Deserves Justice (@ReemDepp) May 30, 2022

Johnny Depp no solo ha destacado por su trayectoria artística en el mundo del cine. También ganó gran popularidad años atrás cuando hizo parte de la agrupación Vampires, donde trabajó como guitarrista y cantante. De igual forma, conformó icónico Hollywood Vampires, donde desempeñó una gran labor junto a Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith.

Publicidad